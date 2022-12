W Internecie groził śmiercią policjantom. Usłyszał zarzut

– W Bydgoszczy został zatrzymany 51-letni mężczyzna, który na portalu społecznościowym groził policjantom pozbawieniem życia – poinformował nadkom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej policji.

– Wszystko zaczęło się od wpisu na popularnym portalu społecznościowym. Tam na jednym z bydgoskich profili, zamieszczony został niewybredny wpis skierowany do policjantów. Osoba, podpisująca się fałszywym nickiem, groziła policjantom pozbawieniem życia z użyciem nielegalnej broni. Ten wpis szybko zauważyli bydgoscy funkcjonariusze. Jeden z policjantów oficjalnie złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczącego gróźb karalnych – podkreślił nadkom. Słomski.Sprawą zajęli się funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, którzy ustalili autora gróźb i zatrzymali go na jednej z bydgoskich ulic. Policjanci zabezpieczyli telefony, które mężczyzna miał przy sobie i doprowadzili go do komendy.Tam śledczy, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawili 51–latkowi zarzut gróźb karalnych. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie oskarżyciel zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego.Podejrzanemu za kierowanie gróźb karalnych grodzi do dwóch lat pozbawienia wolności.