Oblali kwasem 45-latka. Akt oskarżenia i areszt dla dwóch mężczyzn z Bydgoszczy

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi P. i Maciejowi K., którym zarzuciła usiłowanie zabójstwa mężczyzny i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu. Do zbrodni doszło na tle rozliczeń związanych z narkotykami.

Do zdarzenia doszło pod koniec grudnia 2021 r. na terenie jednej z podbydgoskich gmin. 45-letni pokrzywdzony był tego dnia umówiony na spotkanie z 19-letnim Przemysławem P. – chodziło o rozliczenia związane z biznesem narkotykowym. Przemysław P. przyjechał razem z 28-letnim Maciejem K. W trakcie spotkania, niespodziewanie dla pokrzywdzonego, mężczyźni zaatakowali go, oblewając jego twarz przygotowaną wcześniej cieczą – jak się okazało – kwasem siarkowym.Sprawcy pozostawili pokrzywdzonego i odjechali z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony trafił do szpitala - jego stan wymagał leczenia specjalistycznego, w tym przeszczepu skóry. W świetle opinii biegłych lekarzy doznał on w wyniku ataku obrażeń stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci oparzeń chemicznych II i III stopnia, a także trwałego i istotnego zeszpecenia ciała. Działanie sprawców naraziło mężczyznę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.W oparciu o zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy Przemysławowi P. i Maciejowi K. przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa 45-latka połączony z zarzutem spowodowania ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu. Mężczyźni nie przyznali się do jego popełnienia i odmówili składania wyjaśnień. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa, a także w związku z prawdopodobieństwem orzeczenia wobec podejrzanych surowych kar pozbawienia wolności sąd - na wniosek prokuratora złożony w toku śledztwa - zastosował wobec nich areszt tymczasowy.