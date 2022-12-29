Чергові новини для Українців: комунікація міейска в регіоніе i здровіе

У районі Przylesie на Фордоні тепер можна паркуватися в системі Park&Ride. Четверта автостоянка такого типу в Бидгощі була побудована на перехресті вулиць Akademickа i Korfantego.

Сьогодні понад 50 органів місцевого самоврядування Куявсько-Поморського регіону уклали з воєводою договори про співфінансування громадського транспорту. Кошти з Фонду розвитку автобусного транспорту дозволять утримувати в області понад 500 автобусних ліній, зазначив Куявсько-Поморський воєвода. Також Миколай Богданович повідомив, що наступного року грошей буде більше, в т.ч на ремонт доріг та будівництво велодоріжок в області.Заклад Соціального Страхування розглядає лікарняні довідки працівників. Цього року перевірок було більше, ніж торік. Вони проводилися частково на вимогу роботодавців, але здебільшого були спонтанними. Перевірки показали, що замість лікування деякі люди робили ремонт у квартирі або розважалися на вечірках, вихваляючись цим у соцмережах. У результаті сума скорочених і скасованих пільг у Куявсько-Поморському воєводстві перевищила 6 мільйонів.У районі Przylesie на Фордоні тепер можна паркуватися в системі Park&Ride. Четверта автостоянка такого типу в Бидгощі була побудована на перехресті вулиць Akademickа i Korfantego. Її будівництво було пов'язане з вирубкою лісу, що викликало протести і невдоволення соціальних працівників Фордону. Система Park&Ride у Бидгощі складатиметься з 5 парковок, у тому числі в районі Przylesie: біля вузла Zachodni – на перехресті вулиць Nad Torem i Grunwaldzka, за вул. Grudziądzkа у Гданському лісі (перехрестя Gdańskа – Rekreacyjna) та на Куявському кільці.