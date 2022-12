Włocławski park wypiękniał, ale w pełnej krasie objawi się wiosną! [zdjęcia]

268 nowych dużych drzew, blisko 4 tysiące nowych krzewów, 114 lamp ledowych, kamery monitoringu, przebudowane alejki i mostki, odnowiony plac zabaw, nowe toalety i siłownia zewnętrzna - tak prezentuje się włocławski park im. Henryka Sienkiewicza po remoncie.

- Stare drzewa cały czas tu są. Te, które w wyniku dwukrotnej ekspertyzy wskazane zostały do wycięcia z uwagi na zły stan fitosanitarny oraz na potencjalne zagrożenie dla mieszkańców zostały usunięte - kilkadziesiąt takich drzew trzeba było wyciąć - mówi Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka. Dodaje, że wyremontowane zostały mostki parkowe, które dodatkowo są wieczorem podświetlane.- Jest monitoring, więc to miejsce na pewno będzie bezpieczniejsze, niż wcześniej- zapewnia Kukucki.Rewaloryzacja parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku trwała ponad rok i kosztowała blisko 11 mln zł. To jeden z najstarszych parków miejskich w Polsce, założono go w 1870 roku.Więcej w relacji Agnieszki Marszał.