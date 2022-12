Policyjny dron śledził zachowania kierowców w Bydgoszczy i w Przyłubiu [wideo]

Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę to m.in. wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi/kadr z nagrania, KWP w Bydgoszczy

Wykroczenia kierowców w rejonie przejść dla pieszych na ul. Fordońskiej i Wyszyńskiego w Bydgoszczy oraz na drodze krajowej numer 10 w Przyłubiu zarejestrował policyjny dron. Funkcjonariusze apelują o przestrzeganie przepisów. - Pieszy to równoprawny uczestnik ruchu drogowego i też chce być bezpieczny na drodze - podkreślają.

- Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę to m.in. wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, a także wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej - przekazuje nadkom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy. Jak podkreśla, kierowcy niestosujący się do przepisów nie tylko narażają się na karę, ale przede wszystkim stwarzają w ten sposób zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla innych uczestników ruchu i samych siebie.



- Oprócz przestrzegania przepisów ruchu drogowego ważne jest także wzajemne zrozumienie i poszanowanie wszystkich grup uczestników ruchu drogowego. Każdy z nas ma prawo do znajdowania się na drodze, poruszania się po niej, a przede wszystkim każdy z nas ma prawo do bycia na tej drodze bezpiecznym - wskazuje oficer.



Efekty kontroli z wykorzystaniem drona można zobaczyć na filmie.