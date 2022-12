Poszukiwany recydywista okradł sklep w Bydgoszczy. Trafił za kratki

Policjanci zatrzymali 37-letniego bydgoszczanina, który 20 grudnia ukradł pieniądze z lady sklepu na Wyżynach. Okazało się, że był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do odbycia kary trzech lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa.

Do kradzieży doszło 20 grudnia przy ul. Modrakowej. – Okazało się, że tuż przed północą sprawca wszedł za ladę i ukradł leżącą na blacie kopertę z pieniędzmi w kwocie 2400 złotych, po czym uciekł – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy. – Już następnego dnia kryminalni z Wyżyn ustalili personalia sprawcy, którym okazał się 37-letni Bydgoszczy, mający bogatą kartotekę. Mężczyzna figurował w policyjnych systemach informatycznych jako osoba poszukiwana w związku z wydanym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nakazem doprowadzenia do placówki penitencjarnej celem odbycia kary trzech lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa – przekazuje.37-latek odpowiada też za kradzież w placówce handlowej przy ul. Pomorskiej. – Pod pretekstem zakupów ukradł 1700 złotych w momencie, gdy ekspedientka otworzyła szufladę z pieniędzmi, by wydać mu resztę. Sięgnął po znajdujące się tam banknoty i uciekł ze sklepu – informuje kom. Kowalska.Policjanci namierzyli mężczyznę we wtorek (27 grudnia). Na ich widok rzucił się do ucieczki; wyskoczył przez okno. Mimo to chwilę później został obezwładniony, trafił do aresztu. Usłyszał dwa zarzuty kradzieży. Najbliższe lata spędzi w areszcie śledczym. – Z pewnością czekają go kolejne konsekwencje prawne w związku z opisywanymi kradzieżami, których dopuścił się w warunkach recydywy. To wpłynie na wymiar kolejnej kary – zapowiada kom. Kowalska.