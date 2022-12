Sześć miesięcy ograniczenia wolności – taki wyrok usłyszał 64-latek, który napadł na ratowników chcących udzielić mu pomocy i groził im. Do zdarzenia doszło we wrześniu w Więcborku podczas interwencji domowej.

– Z kolegą pojechaliśmy w zespole na wizytę. Zostaliśmy zaatakowani, zaczął nas bić, kopać, a potem doszło do gróźb pozbawienia nas życia – relacjonuje poszkodowany ratownik medyczny Marcin Gulka z Sępólna Krajeńskiego. – Chodzi o to, żeby osoby udzielające pomocy nie bały się udzielać tej pomocy żeby ratownik medyczna, osoba udzielająca pomocy, była szanowana , i nie bała się zgłaszać takich rzeczy – bo tego jest pełno, często jesteśmy poniżani przez kogoś – dodaje.64-latek był oskarżony o naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego, znieważenie i groźby karalne. Zobowiązany jest to wykonywania prac społecznych przez okres sześciu miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny.