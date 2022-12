Nożownik zaatakował fordońskich policjantów. Jest w areszcie

Za czynną napaść na funkcjonariuszy odpowie 28-latek z Bydgoszczy. Policjantów, którzy zareagowali na zgłoszenie rodziny o jego agresywnym zachowaniu, zaatakował dwoma nożami. Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.

– W niedzielę po godzinie 15.00 dyżurny z fordońskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który obwiał się o swoje życie w związku z zachowaniem syna. Z jego relacji wynikało, że syn jest pod wpływem alkoholu i atakuje go nożem. Dodatkowo miał dokonać samookaleczenia – relacjonuje nadkom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy.Patrol z Fordonu zastał zgłaszającego przed posesją, a jego 28-letniego syna – w kuchni, trzymającego dwa noże. – Mężczyzna mocno krwawił. Na widok policjantów zaczął im grozić pozbawieniem życia. Następnie zaczął biec w ich kierunku – przekazuje oficer. Policjanci poprosili o wsparcie.28-latka udało im się obezwładnić na zewnątrz budynku, przy użyciu gazu i pałki. – W trakcie zatrzymywania zadał cios nożem jednemu z policjantów w nogę. Na szczęście uszkodzony został tylko mundur – informuje nadkom. Słomski. – Po chwili przyjechało na miejsce policyjne wsparcie. Funkcjonariusze szybko pomogli obezwładnić też zgłaszającego, który grabiami chciał uderzyć interweniujących funkcjonariuszy. 61-latek i jego syn zostali zatrzymani – dodaje.Okazało się, że 28-latek był poszukiwany listem gończym do osadzenia w najbliższym zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Mężczyzna został przebadany w szpitalu, a następnie przewieziony do policyjnego aresztu. Prokurator przedstawił mu zarzut czynnej napaści na policjantów. Decyzją sądu został aresztowany na najbliższe dwa miesiące, po których odbędzie kilkumiesięczną karę pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe.Zarzut usłyszał też jego 61-letni ojciec. Odpowie za wymuszenie przemocą na funkcjonariuszu publicznym przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.