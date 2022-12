Parking P&R w Fordonie otwarty. Nowa Nadzieja: to marnowanie publicznych pieniędzy [wideo, zdjęcia]

W środę (28 grudnia) uruchomiono czwarty parking w ramach systemu Park&Ride („parkuj i jedź”), tym razem u zbiegu ul. Akademickiej i Korfantego na osiedlu Przylesie w Fordonie. Zdaniem członków partii Nowa Nadzieja to kolejna chybiona inwestycja drogowa w Bydgoszczy.

Budowa parkingu wiązała się z wycinką lasu, co wywołało protesty i niezadowolenie fordońskich społeczników. – Idea Park & Ride polega na tym, aby zostawić samochód na obrzeżach miasta, i w dalszą podróż do centrum udać się komunikacją [miejską]. Mieszkańcy Fordonu od samego początku pomysłu tej inwestycji alarmowali, że to miejsce nie spełnia tych założeń, ponieważ parking jest zbyt oddalony od rogatek miasta – mówi Paweł Sieg, prezes bydgoskiego oddziału partii Nowa Nadzieja.– Wystarczyło zrobić jakiekolwiek rozeznanie, wsłuchać się w głos mieszkańców, aby zauważyć, że taki przesiadkowy obszar miałby sens jedynie, gdyby był zlokalizowany na Osiedlu Tatrzańskim, Łoskoniu, bądź w okolicy przystanku Andersa/Wolna, gdzie nie trzeba by było dokonywać wycinki – podkreśla. Wskazuje też na inne mankamenty bydgoskiego systemu P&R.Docelowo system Park&Ride w Bydgoszczy tworzyć będzie pięć parkingów. Do tej pory uruchomiono cztery: przy węźle Zachodnim – na skrzyżowaniu ul. Nad Torem i ul. Grunwaldzkiej – 75 miejsc; wielopoziomowy parking przy ul. Grudziądzkiej – 285 miejsc; parking Las Gdański (skrzyżowanie Gdańska – Rekreacyjna) – 125 miejsc i czynny od środy (28 grudnia) parking Przylesie (rejon skrzyżowania Akademicka – Korfantego) – 160 miejsc. Jako ostatni w systemie P&R zacznie działać parking przy rondzie Kujawskim – 140 miejsc parkingowych.Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.