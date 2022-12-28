Чергові новини для Українців: централя помочі Українє в Торуніу надал працює

У Торуньському штабі допомоги Україні щодня ламають голову, як допомогти країні, на яку напала росія. У грудні там виготовляють шкарпетки, маскувальні сітки та траншейні свічки. Все для того, щоб підтримати і українських воїнів, і жителів, які борються з холодом.

Тривають урочистості з нагоди 104-ї річниці вибуху Великопольського повстання. Бої точилися і в нинішньому Куявсько-Поморському воєводстві, тому ювілейні святкування проходили в багатьох місцях нашого регіону. У вівторок опівдні на Могилі Невідомого Великопольського Повстанця в Бидгощі віце-маршалок воєводства Збіґнєв Островський вручить медаль «Unitas Durat» видатному діячу Куявсько-Поморського товариства пам’яті Великопольського повстання Євгеніушу Ґрубчинському.У Торуньському штабі допомоги Україні щодня ламають голову, як допомогтикраїні, на яку напала росія. У грудні там виготовляють шкарпетки, маскувальні сітки та траншейні свічки. Все для того, щоб підтримати і українських воїнів, і жителів, які борються з холодом. Голова Торуньського штабу допомоги Україні Андрій Бондаренко зазначив, що окопні свічки наразі є товаром першої необхідності в Україні. У Торуні у виготовленні таких свічок, які потім разом із харчовими продуктами відправляють в Україну, беруть участь як молоді, так і старі.Мешканці Влоцлавка можуть поділитися надлишком різдвяної їжі з тими, хто їїпотребує. Функцію забігайлівки тимчасово взяла на себе кав'ярня «Śródmieście Cafe» за вул Trzeciego Maja у Влоцлавку. Ще два дні з 12:00 там прийматимуть продукти, які привезуть мешканці. З четверга, з 16:30 їжу роздаватимуть людям у потребі. Можна буде з'їсти на місці.