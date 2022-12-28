Чергові новини для Українців: централя помочі Українє в Торуніу надал працює
У Торуньському штабі допомоги Україні щодня ламають голову, як допомогти країні, на яку напала росія. У грудні там виготовляють шкарпетки, маскувальні сітки та траншейні свічки. Все для того, щоб підтримати і українських воїнів, і жителів, які борються з холодом.
Де можна отримати медичну допомогу під час свят?
У Торуньському штабі допомоги Україні щодня ламають голову, як допомогти
країні, на яку напала росія. У грудні там виготовляють шкарпетки, маскувальні сітки та траншейні свічки. Все для того, щоб підтримати і українських воїнів, і жителів, які борються з холодом. Голова Торуньського штабу допомоги Україні Андрій Бондаренко зазначив, що окопні свічки наразі є товаром першої необхідності в Україні. У Торуні у виготовленні таких свічок, які потім разом із харчовими продуктами відправляють в Україну, беруть участь як молоді, так і старі.
Мешканці Влоцлавка можуть поділитися надлишком різдвяної їжі з тими, хто її
потребує. Функцію забігайлівки тимчасово взяла на себе кав'ярня «Śródmieście Cafe» за вул Trzeciego Maja у Влоцлавку. Ще два дні з 12:00 там прийматимуть продукти, які привезуть мешканці. З четверга, з 16:30 їжу роздаватимуть людям у потребі. Можна буде з'їсти на місці.