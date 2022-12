To były spokojne święta na kujawsko-pomorskich drogach. Nikt nie zginął, tylko trzy osoby ranne

Kujawsko-pomorska policja podsumowała zdarzenia drogowe podczas świąt. – Mimo sporej liczby wypadków i kolizji te święta były dość spokojne – stwierdził nadkomisarz Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Nadkomisarz opisał, jakie siły policja desygnowała do kontrolowania dróg w święta. – Podczas świątecznego weekendu nad bezpieczeństwem czuwało ponad 850 policjantów ruchu drogowego. W trakcie kontroli funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości oraz prędkość. Inne elementy również były dokładnie sprawdzane – powiedział Słomski.Weekend można uznać za udany. Przede wszystkim na drogach nikt nie zginął. Nie oznacza to jednak, że nie brakowało zagrożeń. – Nasze działania doprowadziły do zatrzymania 54 kierujących po spożyciu alkoholu. Nie odnotowaliśmy zdarzeń śmiertelnych. Tylko w dwóch wypadkach łącznie trzy osoby zostały ranne. Kolizji drogowych było 141 – dodał Słomski.A jakie wykroczenie najczęściej popełniano? – Głównymi grzechami kierowców było przekraczanie prędkości oraz brawura – stwierdził policjant.