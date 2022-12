Sylwester już niebawem! Czy mieszkańcy regionu są na niego gotowi?

Nadchodzi noc sylwestrowa. Pożegnanie starego roku i przywitanie nowego zazwyczaj wiąże się z hucznym świętowaniem. Czy mieszkańcy naszego regionu są już gotowi na zabawę? I jak planują oni nadchodzący wieczór?

Jak noc sylwestrowa, to oczywiście wielu myśli o alkoholu i nie ma w tym nic złego. Ważne, by pić z głową, by nie tylko świeżo wejść w Nowy Rok, ale przede wszystkim nie stwarzać zagrożenia dla siebie i bliskich. – Na pewno trzeba kupić jakiegoś dobrego szampana. Do tego zaprosić gości, zgrać się i chyba to wystarczy do dobrej zabawy – powiedziała jedna z zapytanych kobiet.W ostatnich latach zwrócono większą uwagę na to, jak sztuczne ognie, czyli nieodłączny element sylwestrowych imprez, szkodliwie wpływają na zwierzęta, nie tylko domowe, ale i dzikie. – Zazwyczaj obchodzimy ten dzień hucznie, ale z racji, że nasz pies różnie reaguje na fajerwerki, to musimy dostosować do tego plany. Bardziej idziemy w stroje – stwierdziła jedna z pań.Dla niektórych noc z 31 grudnia na 1 stycznia to kolejna dobra okazja, by spędzić czas z najbliższymi. – Z dziećmi w domu i ze znajomymi. Nic szczególnego nie szykujemy – powiedziała rozmówczyni.A czego sobie życzyć na Nowy Rok?. Ostatnie lata, mówiąc kolokwialnie, mocno dały w kość, co wpływa też na oczekiwania względem 2023 roku. – Na pewno życzymy sobie, by nie było gorzej. Pewnie każdy tez myśli o tym, by za naszą wschodnią granicą wszystko się uspokoiło – stwierdziła jedna z kobiet.