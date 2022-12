Ruszyli bez planu i odnieśli wielkie zwycięstwo. W Bydgoszczy i nie tylko upamiętniono Powstanie Wielkopolskie [wideo, galeria]

104 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Walki toczyły się także na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. We wtorek w wielu miejscach naszego regionu odbyły się rocznicowe uroczystości.

W Bydgoszczy rozpoczęto obchody od mszy w kościele garnizonowym. Potem uroczystości przeniosły się przed Grób Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. – Tata walczył, opowiadał o tym w domu. Całe rodziny szły do powstania – wspomniał Eugeniusz Grupczyński.Następnie obchody kontynuowano w Urzędzie Wojewódzkim. – Po raz drugi możemy świętować Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. To kolejne święto państwowe, w którym obchodzimy wolnościowy i zwycięski zryw – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.Powstanie Wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia i trwało do lutego 1919 roku. W wyniku walki większość Prowincji Poznańskiej włączono do Rzeczpospolitej Polski. Powstanie to jeden z największych sukces ruchów oddolnych w historii kraju.