Psy i koty „zapozowały” do kalendarza. Tak toruńskie schronisko chce pomóc psince Sarze

Kalendarz na 2023 r. ze zdjęciami podopiecznych czekających na nowy dom – to propozycja Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na operację Sary, suczki z poważną wadą serca.

– To był pomysł naszych wolontariuszy, wykonali kawał świetnej roboty. Kalendarz jest dwustronny – i dla psiarzy, i dla kociarzy: w zależności, jak się powiesi, to ma się kalendarz albo z psami, albo z kotami – tłumaczy dyrektor toruńskiego schroniska Agnieszka Szarecka. Psy „pozowały” na Starówce, a koty – w schronisku.Jak mówi dyrektor, najważniejszy jest cel, dla którego kalendarz powstał. – Potrzebujemy ogromnej kwoty 10 tys. zł na operację serca naszej podopiecznej, psinki Sary. To młoda suczka z bardzo poważną wadą serca. Ta operacja jest jedynym ratunkiem, a że jest to młoda psinka, będziemy robić wszystko, żeby ją uratować – wyjaśnia.Kalendarz można odebrać w schronisku lub otrzymać wysyłką. Należy przekazać darowiznę w wysokości min. 35 zł, na przykład za pośrednictwem strony www.ratujemyzwierzaki.pl/schroniskowykalendarz2023 lub dokonując wpłaty na konto Fundacji Najlepszy Przyjaciel. Szczegóły na stronie schroniska na Facebooku.