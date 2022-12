Grudziądz zyska na budowie elektrowni gazowo-parowej. Trwają prace

Elektrownia będzie miała 560 MW mocy. To wystarczająco dużo, by zaisilić ok. miliona gospodarstw domowych/na zdjęciu: elektrownia w Opolu, fot. ilustracyjna, Sławomir Mielnik, PAP

Bezpieczeństwo energetyczne państwa, nowe miejsca pracy, wpływy podatkowe dla miasta – to korzyści z powstającej w Grudziądzu elektrowni gazowo-parowej. Obiekt ma zostać ukończony w 2025 roku, będzie kosztował dwa mld złotych.

Elektrownia powstanie na 25-hektarowej działce. Obecnie na placu budowy trwają wstępne prace ziemne. Jak mówi Marcin Małek, prezes Zarządu Spółki CCGT, elektrownia będzie mieć „ok. 560 MW elektrycznych netto, czyli tej mocy, którą będziemy w stanie doprowadzić do systemu energoelektrycznego”. – Jest to wielkość, która może zasilić nawet milion gospodarstw domowych. Rozpoczęcie eksploatacji Bloku planujemy od roku 2025 – zapowiada.Prezes spółki wskazuje na związane z inwestycją korzyści dla państwa i dla miasta. – Jesteśmy przekonani, że elektrownia w Grudziądzu to nie tylko bezpieczeństwo energetyczne kraju, to nie tylko cel biznesowy grupy Energa, ale to też korzyści dla miasta Grudziądz i lokalnej społeczności. Budując elektrownię w Grudziądzu, generujemy miejsca pracy. Razem z generalnym wykonawcą szacujemy, że w szczytowym momencie na terenie budowy pracowało będzie ponad 600 osób – mówi. – Wpływy do budżetu Grudziądza z tytułu podatku od nieruchomości czy z tytułu podatki CIT to są realne korzyści, które będą towarzyszyły pracy elektrowni w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat – dodaje.Obiekt ma być jednym z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Inwestorem jest spółka Energa, która wchodzi w skład grupy Orlen.