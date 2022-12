Policja szuka sprawców kradzieży portfela. Rozpoznajesz te osoby?

Według policji mężczyzna i kobieta przedstawieni na zdjęciach odpowiadają za kradzież, do której doszło w sklepie w Bydgoszczy/mat. KWP w Bydgoszczy

Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży portfela z pieniędzmi, dokumentami i kartą płatniczą. Do zdarzenia doszło w sklepie przy ul. Dworcowej 46 w Bydgoszczy.

– Z zapisu monitoringu wynika, że za ten czyn odpowiadają kobieta w kapeluszu i okularach oraz mężczyzna, którzy podeszli do pokrzywdzonej przy stoisku z warzywami – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy. – Mężczyzna wyciągnął z jej torebki portfel, chowa go pod odzież przewieszoną przez rękę i razem z kobietą wychodzą ze sklepu – dodaje.



Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji osób przedstawionych na zdjęciach. Informacje można przekazać pod numerem telefonu 47 751 11 87, a także całodobowo pod numerami 47 751 11 60 lub 112, powołując się na znak sprawy L.dz. I-Kr 3526/22.