Ks. prof. Mariusz Kuciński: „Naród ukraiński jest jak św. Szczepan" [Rozmowa Dnia]

Ks. prof. Mariusz Kuciński, dyrektor Centrum Studiów Ratzingera, który był gościem świątecznej Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK uważa, że można porównać naród ukraiński do św. Szczepana męczennika, którego święto 26 grudnia obchodzimy w Kościele katolickim.

- Naród ukraiński, jak święty Szczepan, wznosi oczy i ręce do nieba ręce i mówi: „W naszej słabości nie zabierzecie nam Bożego Narodzenia" - to mówił żydowski prezydent Ukrainy, wierzący Żyd, praktykujący Żyd. „Nie zabierzecie nam Bożego Narodzenia". To poruszyło cały świat, pani przewodnicząca kongresu wstała i uściskała pana prezydenta wzruszona. Ja tak samo byłem wzruszony - mówił ks. prof. Mariusz Kuciński, gość Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.Cała Rozmowa Dnia: TUTAJ

Fragment przemówienia Wołodymyra Zełenskiego w amerykańskim kongresie:„Za dwa dni będziemy obchodzić Boże Narodzenie. Będziemy zapalać świece. Nie dlatego, że tak jest bardziej romantycznie, ale dlatego, że nie będzie światła. W tej chwili, w wyniku rosyjskich uderzeń, ponad dziesięć milionów ludzi na Ukrainie jest pozbawionych prądu. Miliony są bez ciepła i wody, ale my nie narzekamy, nie patrzymy, komu jest łatwiej”Zapewnił, że mimo okrucieństw wojny, Ukraińcy będą obchodzić uroczystość Narodzenia Pańskiego, nawet jeśli będą musieli świętować w ciemności, bez prądu.„Jeśli zaatakują nas irańskimi dronami, a nasi ludzie będą musieli schodzić w Wigilię do schronów, to Ukraińcy i tak zasiądą do świątecznego stołu i będą się wspierać”