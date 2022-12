Polska Akcja Humanitarna przez 30 lat pomogła ponad 14 milionom osób

Polska Akcja Humanitarna 26 grudnia obchodzi 30-lecie działalności. Zaczęło się od pomocy dla oblężonego Sarajewa w 1992 roku. Od tego czasu organizacja działa nieprzerwanie udzielając pomocy humanitarnej ludziom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych na całym świecie.

- Przez te 30 lat udało nam się przekonać społeczeństwo polskie do pomagania i działania - to zdaniem Łukasza Bartosika z toruńskiego biura PAH, jeden z największych sukcesów organizacji.- Zaczynaliśmy 30 lat temu, czyli w momencie, w którym jako kraj dopiero wchodziliśmy w nowy system. Byliśmy przekonani, że to my jesteśmy biorcami pomocy i powinniśmy nimi pozostać przez długie lata. Teraz jesteśmy krajem, który ma obowiązki wobec innych i wywiązuje się z tego, chociaż nie zawsze jako państwo, ale na pewno jako społeczeństwo, co się właśnie potwierdziło między innymi tym momencie, kiedy Polska stała się głównym centrum wydarzeń związanych z migracją z Ukrainy - mówi Łukasz Bartosik.Przez trzy dekady działalności PAH dotarła z ratującą zdrowie i życie pomocą do ponad 14,5 mln osób w 51 krajach na świecie m. in. do Sarajewa, Syrii, Sudanu czy Nepalu. Potrzebujących jest coraz więcej, także w kraju...- Mijający rok był szczególny dla PAH z uwagi na kryzys humanitarny w Ukrainie i kryzys uchodźczy w Polsce - mówi Helena Krajewska, rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarne i dodaje, że 30-lecie to wyjątkowa rocznica dla PAH, bo pokazuje jak długą drogę organizacja ta przeszła, by stać się profesjonalną instytucją humanitarną, która działa obecnie w 10 krajach i na trzech kontynentach.- Tylko dzięki niezwykłej solidarności zwykłych ludzi i firmy możemy pomagać efektywnie i długofalowo w miejscach największych kryzysów humanitarnych - mówi Helena Krajewska. - Kolejny rok ma być rekordowy pod względem potrzeb, więc to wsparcie Polaków będzie niezbędne, abyśmy dalej mogli nieść pomoc tam, gdzie nie docierają inne organizacje.W Polsce PAH organizuje m.in. akcję Świąteczny Stół Pajacyka, która wspiera dożywianie dzieci w szkołach, a ostatnia sfinansuje także pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży - również z Ukrainy.