Świąteczne dania i ciepła odzież dla potrzebujących. „Ciepło serca w słoiku" [wideo]

Dania z wigilijnego stołu trafiły do bezdomnych i potrzebujących. Świątecznym jedzeniem podzielili się z nimi bydgoszczanie.

Wszystko w ramach akcji „Ciepło serca w słoiku”. Jej finał odbył się w niedzielę na Placu Wolności. Mieszkańcy przynosili tam żywność oraz ciepłą odzież. W ten sposób chcieli wesprzeć ubogich. Część darów została rozdana na miejscu, pozostałe artykuły wolontariusze rozwieźli do miejsc, gdzie przebywają bezdomni.Wcześniej w ramach akcji odbyła się zbiórka darów, które trafiły do podopiecznych domów dziecka w Bydgoszczy i okolicach. W paczkach dla dzieci znalazły się m.in. kosmetyki, słodycze, gry planszowe i zabawki. Akcja „Ciepło serca w słoiku” odbyła się po raz 14. To inicjatywa fundacji Chcepomagam. Jest organizowana dwa razy w roku - w Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc.