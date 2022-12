Uwaga, na drogach może być ślisko! IMGW ostrzega przed marznącymi opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.– Opady będą występować okresami, przeważać będzie deszcz ze śniegiem – informują meteorolodzy. W nocy przewidywane jest duże zachmurzenie, nad ranem i rano – silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -1°C do 0°C, maksymalna od 2°C do 4°Celsjusza.