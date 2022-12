Wigilia osób ubogich u o. jezuitów w Bydgoszczy. Błogosławił im bp Krzysztof Włodarczyk [wideo, foto]

Po raz kolejny w samą Wigilią w oratorium pod kościołem jezuitów w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dla osób samotnych i ubogich. W wydarzeniu przygotowanym przez ojców, Caritas i wolontariuszy wzięło udział ponad 150 osób.

Ekipa pod wodzą kucharza, pana Tomka, przygotowała m.in. domowy barszcz z naturalnych składników, łazanki, rybę. Najważniejsze było jednak Słowo Boże, opłatek i kolędy. – [Chodzi o to], żeby mogli doświadczyć tego wigilijnego ciepła. Zawsze organizujemy spotkanie w samą Wigilię, żeby tę szczególną atmosferę podkreślić – tłumaczył proboszcz parafii, o. Bogusław Choma.Życzenia uczestnikom spotkania składał ks. bp Krzysztof Włodarczyk. – Pan Jezus przyszedł do wszystkich, w ten sposób objawił miłość do każdego. Kto spotkł się z tą miłością, nie może jej zatrzymać dla siebie, powinien się tą miłością dzielić – mówił. Dziękował także ojcom za otwartość i sam donosił potrawy na świąteczne stoły.Przybyli otrzymali także paczki z żywnością. – Złożyć komuś życzenia świąteczne, podzielić się opłatkiem – to jest najważniejsze dla mnie – mówił jeden z uczestników wydarzenia.