Wigilia katolików i ewangelików. Jakie tradycje są wspólne?

Na drzwiami plebanii wisi gwiazda hernnhucka/Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku, Facebook

Boże Narodzenie łączy chrześcijan różnych wyznań. Prawosławni, zgodnie z kalendarzem juliańskim, świętować będzie za dwa tygodnie, ale katolicy i protestanci do wigilijnego stołu zasiądą 24 grudnia.

Katolicy mają gwiazdę betlejemską, natomiast protestanci ozdabiają domy 25-ramienną przestrzenną gwiazdą hernnhucką. – To właściwie jedyna różnica – mówi o sposobie świętowania pastor Dawid Mendrok z parafii ewangelicko-augsburskiej we Włocławku. Nazwa gwiazdy pochodzi od miejscowości Hernnhut (Górne Łużyce), gdzie osiedlili się uciekający z Czech i Moraw członkowie Ewangelickiej Jednoty Braterskiej.– Czekamy, aż zapali się pierwsza gwiazda na niebie, siadamy do wigilijnej wieczerzy. Tradycja mówi o 12 potrawach, jest łamanie opłatkiem, jest wolne miejsce dla niespodziewanego gościa, jest też czytanie historii godowej. Nasze dzieci są w szkole muzycznej, więc grają kolędy – opisuje zwyczaje wigilijne pastor Mendrok. – Uważam, że te święta jak najbardziej łączą wszystkich chrześcijan – podkreśla.