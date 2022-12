Pierwsza gwiazdka to tak naprawdę… planeta. Jaka i o której się pojawi?

Niebo w Tatrach/fot. ilustracyjna, Grzegorz Momot, PAP

Pierwsza gwiazdka na niebie – to znak, że można już usiąść do wigilijnej wieczerzy. Okazuje się jednak, że punkt, który w tym roku najwcześniej będzie można dostrzec na niebie, to nie gwiazda. – Jako pierwszy zabłyśnie Jowisz, który jest największą i najjaśniejszą planetą Układu Słonecznego – tłumaczy Jerzy Rafalski z toruńskiego Planetarium.