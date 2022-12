To jeden z najstarszych kościołów w regionie. Transmisja pasterki z Kościelca w PR PiK!

Tradycyjnie w Wigilię o godz. 24.00 rozpocznie się Msza św. w parafii pw. św. Małgorzaty w Kościelcu. Historia tutejszego kościoła sięga niemal początków chrześcijaństwa w Polsce, był z nim także związany prymas Józef Glemp. Zapraszamy do słuchania transmisji w Polskim Radiu PiK.



Tu Józef Glemp przyjął I Komunię

Z kościołem św. Małgorzaty związany był też Józef Glemp, przyszły Prymas Polski. Jego rodzina do niedawna mieszkała w tutejszej okolicy, a on sam służył w kościele św. Małgorzaty do Mszy św. i przyjął w nim I komunię świętą. Gdy został Prymasem, przyjeżdżał do Kościelca, nie tylko do świątyni ale również do szkoły, którą niegdyś tu ukończył i na parafialny cmentarz, gdzie znajduje się grób jego ojca.







W uznaniu pielęgnowania dziedzictwa

W 2017 r. parafia pw. św. Małgorzaty w Kościelcu została wyróżniona Medalem Hereditas Saeculorum, medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie „Dziedzictwo wieków”. Wyróżnienia odebrali: ks. Maciej Kuczyński, proboszcz parafii oraz Barbara Warszycka i Marek Markowski – wykonawcy prac konserwatorskich i konserwatorsko-restauratorskich. Transmisję pasterki z kościoła św. Małgorzaty w Kościelcu poprzedzi audycja dotycząca historii, tajemnic świątyni i Kościelca o godz. 23.00.





Zdjęcia kościoła w galerii poniżej.



Kościół w Kościelcu jest nie tylko jednym z najstarszych, ale i jednym z najpiękniejszych w regionie. Niektóre zabytki, takie jak kamienna klatka schodowa prowadząca na chór, pamiętają czasy sprzed 800 lat.Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to także jeden z pierwszych kościołów na wsi polskiej zbudowanych nie z drewna, a z kamienia i cegły. Niektóre źródła podają, że to najstarszy murowany kościół na wsi w naszym kraju. Jest dziełem włoskich mistrzów, chociaż.... są i tacy, którzy twierdzą, że kościół św. Małgorzaty zbudowały anioły. A to dlatego, że mimo swej niezbyt dużych rozmiarów, w cudowny sposób potrafi się poszerzyć, zwłaszcza gdy w kościele pojawi się dużo wiernych.Za pierwszego fundatora świątyni uważa się Mieszka III Starego. Znamienitych nazwisk i rodów polskich związanych z tym miejscem jest sporo. Na ścianach kościoła widać epitafia dotyczące Dąmbskich, Działyńskich, Ponińskich, Czapskich, a zwłaszcza Kościeleckich. To z ich fundacji powstała kaplica św. Barbary, jedyna na Kujawach kaplica grobowa z XVI w. w stylu renesansu włoskiego i pierwsza w Polsce fundacji szlacheckiej. Zbudowana na wzór królewskiej kaplicy Zygmuntowskiej przyciąga znawców sztuki. Na szczególną uwagę zasługuje umieszczony w niej dwupiętrowy, przyścienny nagrobek dziedziców Kościelca – Jana Kościeleckiego i jego syna Janusza z herbami Ogończyk, Godziemba, Łodzia i Nałęcz.