Wojewoda Bogdanowicz: Musimy być cały czas otwarci na pomoc uchodźcom [rozmowa]

– Bombardowania infrastruktury krytycznej sprawiają, że te osoby nie mają dostępu do prądu, ciepła, niekiedy do wody, i może będą zmuszone uciekać choćby na „chwilę”, na ten najgorszy okres zimy, do naszego kraju. Naszym obowiązkiem jest udzielić im pomocy – mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W „Rozmowie dnia” PR PiK podsumował mijający rok w regionie.

Michał Jędryka: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ten czas skłania zwykle do podsumowań całego roku. Jaki był Pana zdaniem ten rok – wyjątkowy, z wielu powodów…

Często się mówi, że może Polacy okazali już dość tej pomocy, że osiągnęliśmy już jakąś masę krytyczną, ale chyba nie mamy innego wyjścia, Ukraińcy nie mają gdzie uciekać, to chyba jedyna droga. Są jeszcze Węgry, Rumunia, ale do Polski jest chyba najłatwiejszy dojazd, najłatwiejsza komunikacja.



Mamy taki obowiązek i właściwie nie mamy innego wyjścia.

Dotknęło to przede wszystkim instytucje samorządowe, które wskazują, że nie ma pieniędzy – przynajmniej tyle, ile by się chciało – na prąd, ogrzewanie.

Można spojrzeć chociażby na budżet województwa na przyszły rok. Tam inwestycje zostały postawione na bardzo wysokim poziomie.