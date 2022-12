Grudziądz: tysiąc świątecznych posiłków dla chorych i ubogich seniorów

Jak podkreślają organizatorzy grudziądzkiej akcji, potrzebujących jest coraz więcej, ale rośnie także grono tych, którzy chcą pomagać. W tym roku w przygotowanie i dostarczenie wigilijnego poczęstunku zaangażowało się 80 wolontariuszy.

- Właściwie już sam nie pamiętam, ile razy angażowaliśmy się w tę akcję, ale jest to fajna i bardzo ważna inicjatywa. Warto brać w niej udział - mówi podharcmistrz Artur Rau z Hufca Grudziądz.Beata Wiczyńska - Hoppe, wicedyrektor grudziądzkiego Centrum Caritas mówi, że dla jej organizacji takie działania to codzienność. - Wszelka pomoc potrzebującym jest po prostu normalną sprawą. Tym bardziej przed świętami Bożego Narodzenia dostarczamy paczki, włączamy się w akcję. Posiłki dostarczają zarówno nasi pracownicy, jak i wolontariusze Centrum Wolontariatu grudziądzkiego Centrum Caritas. Myślę, że w dzisiejszej sytuacji podobne akcje są coraz bardziej potrzebne i ważne zwłaszcza dla tych osób, które spędzają Wigilię same, albo nie mogą wyjść z domu, czyli są właśnie albo leżące, albo na tyle niepełnosprawne, że nie ma możliwości przetransportowania ich do najbliższych osób (...).W pakietach znalazły się m.in. barszcz, ryba i krokiety.Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.