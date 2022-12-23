Piątek, 23 grudnia 2022 r.   Imieniny: Wiktorii, Sławomiry, Jana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Plichta
2022-12-23, 14:36 Paweł Podkopaiev

Де можна отримати медичну допомогу під час свят?

У разі раптової загрози здоров
У разі раптової загрози здоров'ю або життю викликайте швидку допомогу за телефонами 112 або 999 або зверніться до приймальні у госпіталі/картина: Pixabay
При раптовому захворюванні під час свят можна звернутися за допомогою в один із нічних та святкових лікувальних пунктів.
Świąteczna opieka medyczna w regionie. Gdzie się zgłosić [lista placówek, telefony]

Świąteczna opieka medyczna w regionie. Gdzie się zgłosić? [lista placówek, telefony]

Міський Святвечір у Влоцлавеку. Акція „Серце тепло в банці" в Бидгощі
Сьогодні з 20.00 до 21.00 по всій Європі вимкнуть різдвяні вогні. Длачего?
Хворих на грип в провінції стає все більше. В основному заражаються діти
Вони працюють з понеділка по п'ятницю з 18:00 до 8:00 наступного дня та цілодобово у вихідні. Ви можете скористатися допомогою лікаря та медичної сестри в нічний час, у вихідні та святкові дні у разі:
- раптової хвороби,
- раптового погіршення самопочуття,
- коли є побоювання, що очікування відкриття клініки може суттєво нашкодити
вашому здоров'ю.
Ви також можете звернутися на безкоштовну цілодобову інфолінію НФЗ: ​​800 190 590, які підкажуть де знайти найближчий медичний заклад чи аптеку, яка працює в нічний час.
У Бидгощі для дорослих і дітей доступні нічні та святкові пункти медичної допомоги: міська лікарня за вул. Szpitalna 19, Інфекційна лікарня за вул Kurpińskiego 5, клініка "Здоров'я для тебе" за вул. Witkiewicza 1 та дитяча лікарня на Chodkewicza 44. У разі раптової загрози здоров'ю або життю викликайте швидку допомогу за телефонами 112 або 999 або зверніться до приймальні у госпіталі.

Нехай збудеться ця найбільша надія – буде мир – ми приєднуємося до цих побажань Президента Торуня для тих, хто змушений був покинути свою батьківщину через жахливу війну. Мирного Різдва. Здоров'я, любові та надії.
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-12-23, godz. 18:39 Tak strażacy z OSP Solec Kujawski prezentują się na nagrodzonym filmie! [wideo] Jednostka OSP Solec Kujawski zajęła 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym „Strażacy w akcji”. Doceniono wideo przygotowane przez druha Łukasza… » więcej 2022-12-23, godz. 18:00 Wojewódzkie ambulanse będą jeszcze lepiej wyposażone. Muszą działać jak OIOM Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z wzorcowo wyposażonymi karetkami. W nowym roku planowane są zakupy dodatkowego sprzętu. Chodzi o to… » więcej 2022-12-23, godz. 17:18 Wojewoda Bogdanowicz: Musimy być cały czas otwarci na pomoc uchodźcom [rozmowa] - Bombardowania infrastruktury krytycznej sprawiają, że te osoby nie mają dostępu do prądu, ciepła, niekiedy do wody, i może będą zmuszone uciekać choćby… » więcej 2022-12-23, godz. 13:48 Kolizja na S5 w Szkocji. Zderzyły się dwa auta osobowe Do zderzenia dwóch pojazdów osobowych doszło przed godz. 13.00 na drodze S5 w kierunku Bydgoszczy, między węzłami Szubin Północ i Rynarzewo, w Szkocji… » więcej 2022-12-23, godz. 13:27 Mieszkańcy Włocławka spotkali się na wigilii w ratuszu Kilkaset osób wzięło udział w miejskiej wigilii we Włocławku, w sali sesyjnej ratusza. Życzenia przybyłym złożył prezydent miasta Marek Wojtkowski. » więcej 2022-12-23, godz. 12:58 Zderzenie na krajowej „dziesiątce” w Cierpicach. Dwie osoby ranne [aktualizacja] Do zderzenia samochodu osobowego i lawety doszło po godz. 12.00 na drodze krajowej nr 10 w Cierpicach (powiat toruński). Dwie osoby zostały poszkodowane. » więcej 2022-12-23, godz. 12:32 Świąteczna opieka medyczna w regionie. Gdzie się zgłosić? [lista placówek, telefony] - W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w całym kraju, niezależnie od tego, gdzie mieszkają na stałe - przypomina… » więcej 2022-12-23, godz. 09:51 Miłości, pokoju, otwartości na innych. Prezydent Bruski i bp Włodarczyk złożyli życzenia bydgoszczanom Tradycyjnie na zakończenie Bydgoskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego włodarze miasta i ordynariusz diecezji złożyli życzenia mieszkańcom miasta. Czego ż… » więcej 2022-12-23, godz. 06:45 Inowrocław zaprezentuje szopkę. Powrót do miejskiej wigilii po pandemicznej przerwie Na inowrocławskim rynku odbędzie się otwarcie Bożonarodzeniowej Szopki Kujawskiej. Wydarzenie to połączono z Wigilijnym Spotkaniem z mieszkańcami. Po pandemicznej… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Nie żyje kierowca (wczoraj, 16:14)
  2. Śmiertelny wypadek w Białkowie. Na drodze DW 534 ruch przywrócony (17 grudnia, 16:06)
  3. Nie żyje Tomasz Zieliński. Rzecznik bydgoskiego UKW miał 53 lata (17 grudnia, 15:22)
  4. Koniec tajemnic! Wiemy, ile Toruń zapłacił za organizację Grand Prix na żużlu! (20 grudnia, 21:40)
  5. Każdy może podzielić się żywnością! Jadłodzielnia w Inowrocławiu otwarta (20 grudnia, 17:57)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO