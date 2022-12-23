Де можна отримати медичну допомогу під час свят?

При раптовому захворюванні під час свят можна звернутися за допомогою в один із нічних та святкових лікувальних пунктів.

Вони працюють з понеділка по п'ятницю з 18:00 до 8:00 наступного дня та цілодобово у вихідні. Ви можете скористатися допомогою лікаря та медичної сестри в нічний час, у вихідні та святкові дні у разі:- раптової хвороби,- раптового погіршення самопочуття,- коли є побоювання, що очікування відкриття клініки може суттєво нашкодитивашому здоров'ю.Ви також можете звернутися на безкоштовну цілодобову інфолінію НФЗ: ​​800 190 590, які підкажуть де знайти найближчий медичний заклад чи аптеку, яка працює в нічний час.У Бидгощі для дорослих і дітей доступні нічні та святкові пункти медичної допомоги: міська лікарня за вул. Szpitalna 19, Інфекційна лікарня за вул Kurpińskiego 5, клініка "Здоров'я для тебе" за вул. Witkiewicza 1 та дитяча лікарня на Chodkewicza 44. У разі раптової загрози здоров'ю або життю викликайте швидку допомогу за телефонами 112 або 999 або зверніться до приймальні у госпіталі.Нехай збудеться ця найбільша надія – буде мир – ми приєднуємося до цих побажань Президента Торуня для тих, хто змушений був покинути свою батьківщину через жахливу війну. Мирного Різдва. Здоров'я, любові та надії.