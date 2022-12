Świąteczna opieka medyczna w regionie. Gdzie się zgłosić? [lista placówek, numery]

– W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w całym kraju, niezależnie od tego, gdzie mieszkają na stałe – przypomina kujawsko-pomorski oddział NFZ.

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

teleplatformy pierwszego kontaktu: 800 137 200

w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia pacjent powinien wezwać zespół ratownictwa medycznego

nfz-bydgoszcz.pl

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

BARCIN

BRODNICA

BYDGOSZCZ

CHEŁMNO

CHEŁMŻA

GOLUB–DOBRZYŃ

GRUDZIĄDZ

INOWROCŁAW



KORONOWO

LIPNO

ŁASIN

MOGILNO

NAKŁO i SZUBIN

RADZIEJÓW

RYPIN



ŚWIECIE

TORUŃ



TUCHOLA

WĄBRZEŹNO

WIĘCBORK

WŁOCŁAWEK



ŻNIN

– Wiele osób spędzi święta je poza domem, podróżując do bliskich, dlatego warto przypomnieć, gdzie pacjenci mogą w tym czasie znaleźć pomoc medyczną – mówi dr Dorota Doktór z Zespołu Promocji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzki NFZ. – W sytuacji nagłej choroby pacjent może skorzystać z najbliższego punktu, może również otrzymać poradę pielęgniarki, położnej lub lekarza przez telefon, dzwoniąc pod bezpłatny numer– informuje specjalistka.Podkreśla, że, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.– Działa również infolinia NFZ: 800 190 590, pod którym można się dowiedzieć, gdzie znajduje się najbliższy punkt, w którym pacjent może skorzystać ze świadczeń NiŚOZ – dodaje. Wszystkie punkty udzielające świadczeń NiŚOZ wraz z numerami telefonów są dostępne na stronie, w zakładce „Dla pacjenta”.Poniżej publikujemy listę placówek Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej* w województwie kujawsko-pomorskim.POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SP. Z O.O., SŁOWACKIEGO 20A, tel. 54 282 85 11SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARCINIE, MOGILEŃSKA 5tel. 52 383 22 92, 52 383 21 09ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY, ul. WIEJSKA 9, tel. 56 66 89 192WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR E. WARMIŃSKIEGO SPZOZ, ul. SZPITALNA 19, tel. 52 566 66 65, 695 283 999, dzieci i dorośliWOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO–ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA W BYDGOSZCZY, ul. KURPIŃSKIEGO 5, tel. 52 566 66 65, 515 318 199 lub 052 339 42 10, dzieci i dorośliFUNDACJA "ZDROWIE DLA CIEBIE", ul. WITKIEWICZA 1, tel. 52 566 66 65, 695 793 999, dzieci i dorośliWOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY – DZIECI DO 18. ROKU ŻYCIA, ul. CHODKIEWICZA 44, BUDYNEK A, 52 566 66 65, 669 449 207WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY – DOROŚLIFUNDACJA ZDROWIE DLA CIEBIE, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 16, 52 566 66 65, 693 449 225ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE, PLAC DR. RYDYGIERA 1, tel. 56 677 26 87lekarz: 668 229 615, pielęgniarka: 539 945 940"SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. SZEWSKA 23, tel. 56 675 26 09"SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, yl. DR J.G.KOPPA 1E, tel. 56 474 53 49REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU, ul. DR. LUDWIKA RYDYGIERA 15/17POZN dla Dorosłych: 56 641 40 19POZN dla Dzieci: 56 641 47 01SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA, ul. POZNAŃSKA 97, tel. 52 355 02 80SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE, ul. PADEREWSKIEGO 33, tel. 52 382 22 52NZOZ "SZPITAL LIPNO" UTWORZONY PRZEZ SZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z O.O., ul.DĘBOWA 21, tel. 54 288 68 10SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWA W ŁASINIEŁasin: GRUDZIĄDZKA 2, tel. 56 466 42 04Grudziądz: RYDYGIERA 15/17, POZN dla Dorosłych: 56 641 40 19, POZN dla dzieci: 56 641 47 01SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE, ul. KOŚCIUSZKI 6, tel. 52 31 52 303, 52 31 52 309NZOZ "NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE" SPÓŁKA Z O.O.,NAKŁO: MICKIEWICZA 7Nakło:lekarz: 41 240 20 97pielęgniarka: 41 240 20 90SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE, ul. SZPITALNA 3, tel. 54 285 62 10, 54 285 63 64, 54 285 62 99, 54 285 64 10SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE, ul. 3 MAJA 2, tel.54 23 08 701NZOZ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." PROWADZONY PRZEZ NOWY SZPITAL SP. Z O.O.ŚWIECIE WOJSKA POLSKIEGO 126, tel. 41 240 16 05SPZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA, ul. UNIWERSYTECKA 17 budynek A, tel. 56 611 99 42WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIUDzieci: Konstytucji 3 Maja 42, tel. 56 679 40 40SPEC. PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ "RUDAK–MED" SPÓŁKA Z O.O., ul. PODGÓRSKA 24A, tel. 56 654 78 20SZPITAL TUCHOLSKI SPÓŁKA Z O.O. NOWODWORSKIEGO 14–18, tel. 519 323 215NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. WOLNOŚCI 27, 56 689 17 17SZPITAL POWIATOWY IM. DR A.GACY I DR J.ŁASKIEGO – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIĘCBORKU, ul. MICKIEWICZA 26, tel. 52 31 11 809WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU, ul. LUNEWIL 15, tel. 54 232 70 77PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. SZPITALNA 30, 052 30 31 342, 052 30 31 341*stan na 5 stycznia 2022 roku