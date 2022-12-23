Świąteczna opieka medyczna w regionie. Gdzie się zgłosić? [lista placówek, numery]
– W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w całym kraju, niezależnie od tego, gdzie mieszkają na stałe – przypomina kujawsko-pomorski oddział NFZ.
Minister zdrowia: Blisko 270 tys. zachorowań na grypę na tydzień, połowa to dzieci
Podkreśla, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia pacjent powinien wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.
– Działa również infolinia NFZ: 800 190 590, pod którym można się dowiedzieć, gdzie znajduje się najbliższy punkt, w którym pacjent może skorzystać ze świadczeń NiŚOZ – dodaje. Wszystkie punkty udzielające świadczeń NiŚOZ wraz z numerami telefonów są dostępne na stronie nfz-bydgoszcz.pl, w zakładce „Dla pacjenta”.
Poniżej publikujemy listę placówek Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej* w województwie kujawsko-pomorskim.
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SP. Z O.O., SŁOWACKIEGO 20A, tel. 54 282 85 11
BARCIN
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARCINIE, MOGILEŃSKA 5
tel. 52 383 22 92, 52 383 21 09
BRODNICA
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY, ul. WIEJSKA 9, tel. 56 66 89 192
BYDGOSZCZ
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR E. WARMIŃSKIEGO SPZOZ, ul. SZPITALNA 19, tel. 52 566 66 65, 695 283 999, dzieci i dorośli
WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO–ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA W BYDGOSZCZY, ul. KURPIŃSKIEGO 5, tel. 52 566 66 65, 515 318 199 lub 052 339 42 10, dzieci i dorośli
FUNDACJA "ZDROWIE DLA CIEBIE", ul. WITKIEWICZA 1, tel. 52 566 66 65, 695 793 999, dzieci i dorośli
WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY – DZIECI DO 18. ROKU ŻYCIA, ul. CHODKIEWICZA 44, BUDYNEK A, 52 566 66 65, 669 449 207
WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY – DOROŚLI
FUNDACJA ZDROWIE DLA CIEBIE, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 16, 52 566 66 65, 693 449 225
CHEŁMNO
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE, PLAC DR. RYDYGIERA 1, tel. 56 677 26 87
lekarz: 668 229 615, pielęgniarka: 539 945 940
CHEŁMŻA
"SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. SZEWSKA 23, tel. 56 675 26 09
GOLUB–DOBRZYŃ
"SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, yl. DR J.G.KOPPA 1E, tel. 56 474 53 49
GRUDZIĄDZ
REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU, ul. DR. LUDWIKA RYDYGIERA 15/17
POZN dla Dorosłych: 56 641 40 19
POZN dla Dzieci: 56 641 47 01
INOWROCŁAW
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA, ul. POZNAŃSKA 97, tel. 52 355 02 80
KORONOWO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE, ul. PADEREWSKIEGO 33, tel. 52 382 22 52
LIPNO
NZOZ "SZPITAL LIPNO" UTWORZONY PRZEZ SZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z O.O., ul.
DĘBOWA 21, tel. 54 288 68 10
ŁASIN
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWA W ŁASINIE
Łasin: GRUDZIĄDZKA 2, tel. 56 466 42 04
Grudziądz: RYDYGIERA 15/17, POZN dla Dorosłych: 56 641 40 19, POZN dla dzieci: 56 641 47 01
MOGILNO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE, ul. KOŚCIUSZKI 6, tel. 52 31 52 303, 52 31 52 309
NAKŁO i SZUBIN
NZOZ "NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE" SPÓŁKA Z O.O.,
NAKŁO: MICKIEWICZA 7
Nakło:
lekarz: 41 240 20 97
pielęgniarka: 41 240 20 90
RADZIEJÓW
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE, ul. SZPITALNA 3, tel. 54 285 62 10, 54 285 63 64, 54 285 62 99, 54 285 64 10
RYPIN
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE, ul. 3 MAJA 2, tel.
54 23 08 701
ŚWIECIE
NZOZ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." PROWADZONY PRZEZ NOWY SZPITAL SP. Z O.O.
ŚWIECIE WOJSKA POLSKIEGO 126, tel. 41 240 16 05
TORUŃ
SPZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA, ul. UNIWERSYTECKA 17 budynek A, tel. 56 611 99 42
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
Dzieci: Konstytucji 3 Maja 42, tel. 56 679 40 40
SPEC. PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ "RUDAK–MED" SPÓŁKA Z O.O., ul. PODGÓRSKA 24A, tel. 56 654 78 20
TUCHOLA
SZPITAL TUCHOLSKI SPÓŁKA Z O.O. NOWODWORSKIEGO 14–18, tel. 519 323 215
WĄBRZEŹNO
NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. WOLNOŚCI 27, 56 689 17 17
WIĘCBORK
SZPITAL POWIATOWY IM. DR A.GACY I DR J.ŁASKIEGO – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIĘCBORKU, ul. MICKIEWICZA 26, tel. 52 31 11 809
WŁOCŁAWEK
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU, ul. LUNEWIL 15, tel. 54 232 70 77
ŻNIN
PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. SZPITALNA 30, 052 30 31 342, 052 30 31 341
*stan na 5 stycznia 2022 roku