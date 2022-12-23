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Leszczyńskiego
2022-12-23, 12:32 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Świąteczna opieka medyczna w regionie. Gdzie się zgłosić? [lista placówek, numery]

Siedziba Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ/fot. PR PiK, archiwum
Siedziba Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ/fot. PR PiK, archiwum
– W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w całym kraju, niezależnie od tego, gdzie mieszkają na stałe – przypomina kujawsko-pomorski oddział NFZ.
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– Wiele osób spędzi święta je poza domem, podróżując do bliskich, dlatego warto przypomnieć, gdzie pacjenci mogą w tym czasie znaleźć pomoc medyczną – mówi dr Dorota Doktór z Zespołu Promocji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzki NFZ. – W sytuacji nagłej choroby pacjent może skorzystać z najbliższego punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, może również otrzymać poradę pielęgniarki, położnej lub lekarza przez telefon, dzwoniąc pod bezpłatny numer teleplatformy pierwszego kontaktu: 800 137 200 – informuje specjalistka.


Podkreśla, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia pacjent powinien wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

– Działa również infolinia NFZ: 800 190 590, pod którym można się dowiedzieć, gdzie znajduje się najbliższy punkt, w którym pacjent może skorzystać ze świadczeń NiŚOZ – dodaje. Wszystkie punkty udzielające świadczeń NiŚOZ wraz z numerami telefonów są dostępne na stronie nfz-bydgoszcz.pl, w zakładce „Dla pacjenta”.

Poniżej publikujemy listę placówek Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej* w województwie kujawsko-pomorskim.

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SP. Z O.O., SŁOWACKIEGO 20A, tel. 54 282 85 11

BARCIN
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARCINIE, MOGILEŃSKA 5
tel. 52 383 22 92, 52 383 21 09

BRODNICA
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY, ul. WIEJSKA 9, tel. 56 66 89 192

BYDGOSZCZ
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR E. WARMIŃSKIEGO SPZOZ, ul. SZPITALNA 19, tel. 52 566 66 65, 695 283 999, dzieci i dorośli

WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO–ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA W BYDGOSZCZY, ul. KURPIŃSKIEGO 5, tel. 52 566 66 65, 515 318 199 lub 052 339 42 10, dzieci i dorośli

FUNDACJA "ZDROWIE DLA CIEBIE", ul. WITKIEWICZA 1, tel. 52 566 66 65, 695 793 999, dzieci i dorośli

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY – DZIECI DO 18. ROKU ŻYCIA, ul. CHODKIEWICZA 44, BUDYNEK A, 52 566 66 65, 669 449 207

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY – DOROŚLI

FUNDACJA ZDROWIE DLA CIEBIE, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 16, 52 566 66 65, 693 449 225

CHEŁMNO
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE, PLAC DR. RYDYGIERA 1, tel. 56 677 26 87
lekarz: 668 229 615, pielęgniarka: 539 945 940

CHEŁMŻA
"SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. SZEWSKA 23, tel. 56 675 26 09

GOLUB–DOBRZYŃ
"SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, yl. DR J.G.KOPPA 1E, tel. 56 474 53 49

GRUDZIĄDZ
REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU, ul. DR. LUDWIKA RYDYGIERA 15/17
POZN dla Dorosłych: 56 641 40 19
POZN dla Dzieci: 56 641 47 01

INOWROCŁAW
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA, ul. POZNAŃSKA 97, tel. 52 355 02 80

KORONOWO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE, ul. PADEREWSKIEGO 33, tel. 52 382 22 52

LIPNO
NZOZ "SZPITAL LIPNO" UTWORZONY PRZEZ SZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z O.O., ul.
DĘBOWA 21, tel. 54 288 68 10

ŁASIN
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWA W ŁASINIE
Łasin: GRUDZIĄDZKA 2, tel. 56 466 42 04
Grudziądz: RYDYGIERA 15/17, POZN dla Dorosłych: 56 641 40 19, POZN dla dzieci: 56 641 47 01

MOGILNO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE, ul. KOŚCIUSZKI 6, tel. 52 31 52 303, 52 31 52 309

NAKŁO i SZUBIN
NZOZ "NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE" SPÓŁKA Z O.O.,
NAKŁO: MICKIEWICZA 7
Nakło:
lekarz: 41 240 20 97
pielęgniarka: 41 240 20 90

RADZIEJÓW
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE, ul. SZPITALNA 3, tel. 54 285 62 10, 54 285 63 64, 54 285 62 99, 54 285 64 10

RYPIN
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE, ul. 3 MAJA 2, tel.
54 23 08 701

ŚWIECIE
NZOZ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." PROWADZONY PRZEZ NOWY SZPITAL SP. Z O.O.
ŚWIECIE WOJSKA POLSKIEGO 126, tel. 41 240 16 05

TORUŃ
SPZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA, ul. UNIWERSYTECKA 17 budynek A, tel. 56 611 99 42

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
Dzieci: Konstytucji 3 Maja 42, tel. 56 679 40 40

SPEC. PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ "RUDAK–MED" SPÓŁKA Z O.O., ul. PODGÓRSKA 24A, tel. 56 654 78 20

TUCHOLA
SZPITAL TUCHOLSKI SPÓŁKA Z O.O. NOWODWORSKIEGO 14–18, tel. 519 323 215

WĄBRZEŹNO
NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. WOLNOŚCI 27, 56 689 17 17

WIĘCBORK
SZPITAL POWIATOWY IM. DR A.GACY I DR J.ŁASKIEGO – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIĘCBORKU, ul. MICKIEWICZA 26, tel. 52 31 11 809

WŁOCŁAWEK
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU, ul. LUNEWIL 15, tel. 54 232 70 77

ŻNIN
PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. SZPITALNA 30, 052 30 31 342, 052 30 31 341

*stan na 5 stycznia 2022 roku
Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk
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