Miłości, pokoju, otwartości na innych. Prezydent Bruski i bp Włodarczyk złożyli życzenia bydgoszczanom

Tradycyjnie na zakończenie Bydgoskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego włodarze miasta i ordynariusz diecezji złożyli życzenia mieszkańcom miasta. Czego życzyli?

– Może pozostaniemy niezauważenia dla tego świata, ale na pewno zawsze będziemy zauważeni przez Pana Boga – i tego doświadczenia, i miłości, nadziei życzę w tym świętowaniu Bożego Narodzenia. Niech nowy rok upływa w zdrowiu, pokoju i miłości, otwartości na drugiego człowieka – mówił ks. bp Krzysztof Włodarczyk.– To czas szczególny dla nas, żeby odbudować relacje które właśnie może nieco zaniedbaliśmy, aby poszukać tego, co dobre w innych i w sobie. Życzę szczęścia, bo szczęście zawsze się przyda. Wrażliwości – bo dzięki wrażliwości dostrzeżemy potrzeby innych – i zdrowia – bez bez zdrowia nic nie jest warte. Wszystkiego najlepszego i na święta, i na nowy rok – życzył prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.W imieniu Rady Miasta życzenia wesołych świąt złożyła przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska. – Życzliwości i radości z przełamania się opłatkiem. Patrzenia z uśmiechem na naszych gości z Ukrainy i otaczającą rzeczywistość. Nowy Rok niech przyniesie same pozytywne zmiany – powiedziała.Podczas spotkania zaśpiewał Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Choć jarmark został oficjalnie zakończony, do 26 grudnia (poza Wigilią) można jeszcze skorzystać z atrakcji zimowego miasteczka. Diabelski młyn, karuzela wenecka, świąteczna kolejka, labirynt będą otwarte od godz. 11.00 do ostatniego klienta.