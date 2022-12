Wigilijne spotkanie ponad podziałami. W Toruniu wspólnie śpiewali kolędy oraz podsumowali mijający rok

Kujawsko-Pomorskie Spotkanie Opłatkowe ponad politycznymi podziałami odbyło się w toruńskim Dworze Artusa. Wzięli w nim udział m.in. samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji społecznych, duchowieństwa i biznesu.

Był to czas wspólnego kolędowania, składania sobie życzeń oraz podsumowań mijającego roku. – Chciałbym przede wszystkim, aby na świecie zapanował pokój – podkreślił marszałek województwa Piotr Całbecki. – Oby przyszła fala optymistycznego patrzenia w przyszłość – dodał marszałek.– Ważne, by nowy rok był lepszy. Gorszy chyba już być nie może, chociaż zawsze pozostaje niepewność. Oby zapanował pokój oraz obyśmy byli zdrowi – stwierdził biskup toruński Wiesław Śmigiel.– To nie był łatwy rok przez kryzys gospodarczy, przez wojnę, w którą się angażujemy. Musimy jednak być optymistami. Ja właśnie myślę optymistycznie – dodała z kolei posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.