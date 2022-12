Kanał Bydgoski stanie się miejscem idealnym do odpoczynku. Rusza rewitalizacja terenu

W ciągu dwóch lat wypięknieje otoczenie Kanału Bydgoskiego. Wybudowane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe, Zaplanowany jest remont nabrzeża i zabytkowych śluz, powstanie też plac zabaw i mała architektura.

Koszt inwestycji ma wynieść 10,5 miliona złotych. To jeden z projektów Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. – W pierwszej kolejności powstanie 2,5 kilometra ścieżek i towarzysząca im mała architektura – poinformował Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.Dariusz Smól z rady osiedla Miedzyń podkreślił natomiast, że nowe inwestycje to kontynuacja prac, które rozpoczęły się ponad 10 lat temu. – Oprócz ścieżek, ławek i koszy na śmieci będą też łąki kwietne i domy dla owadów – dodał Smól.Ścieżki pieszo-rowerowe zostaną oddane do użytku za rok. Modernizacja śluz i nabrzeży ruszy na początku 2023 roku. Cała inwestycja będzie gotowa w 2024 roku na jubileusz 250-lecia powstania Kanału Bydgoskiego. W tymże roku Bydgoszcz zorganizuje międzynarodową konferencję poświęconą zarządzaniu kanałami i rzekami.