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2022-12-22, 12:16 Redakcja

Міський Святвечір у Влоцлавеку. Акція „Серце тепло в банці" в Бидгощі

Організатори акції «Тепло серця в банці»/фото: Архів
Організатори акції «Тепло серця в банці»/фото: Архів
Мер Влоцлавка Марек Войтковський запрошує жителів міста на Святвечір на Plac Wolności. Урочиста зустріч із частуванням відбудеться у п’ятницю, 23 грудня об 11:00. У міській забігайлівці готуватимуть святвечірні страви.

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Будуть і вареники, і рибні страви, і щось солодке. У разі несприятливої ​​погоди міський Святвечір буде перенесено з Placu Wolności до Ратуші на Зеленому ринку.

Фонд Бидгощі Chcepomagam разом зі своїми друзями вже вчотирнадцяте організовує благодійну акцію «Тепло серця в банці». Фінал дійства відбудеться 25 грудня на Placu Wolności у Бидгощі. Ідея полягає в тому, щоб поділитися святковими стравами, яких ми не з'їмо з тими, хто потребує. Їх можна принести та забрати з 11:00 до 11:30.

Цього року Фундація хоче допомогти дитячим будинкам і сімейним сиротинцям у Бидгощі та околицях, бездомним, бідним, людям похилого віку та біженцям. Солодощі, продукти харчування, косметика та іграшки, зібрані в різних куточках Бидгощі, також підуть до Центру допомоги бездомним жінкам і матерям з дітьми в Бидгощі, Центру допомоги бездомним чоловікам у Бидгощі та Спільної комори Jadłodzielnia Bydgoszcz.
Путівник для громадян України - 22.12.2022
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