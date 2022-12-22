Міський Святвечір у Влоцлавеку. Акція „Серце тепло в банці" в Бидгощі

Мер Влоцлавка Марек Войтковський запрошує жителів міста на Святвечір на Plac Wolności. Урочиста зустріч із частуванням відбудеться у п’ятницю, 23 грудня об 11:00. У міській забігайлівці готуватимуть святвечірні страви.

Будуть і вареники, і рибні страви, і щось солодке. У разі несприятливої ​​погоди міський Святвечір буде перенесено з Placu Wolności до Ратуші на Зеленому ринку.Фонд Бидгощі Chcepomagam разом зі своїми друзями вже вчотирнадцяте організовує благодійну акцію «Тепло серця в банці». Фінал дійства відбудеться 25 грудня на Placu Wolności у Бидгощі. Ідея полягає в тому, щоб поділитися святковими стравами, яких ми не з'їмо з тими, хто потребує. Їх можна принести та забрати з 11:00 до 11:30.Цього року Фундація хоче допомогти дитячим будинкам і сімейним сиротинцям у Бидгощі та околицях, бездомним, бідним, людям похилого віку та біженцям. Солодощі, продукти харчування, косметика та іграшки, зібрані в різних куточках Бидгощі, також підуть до Центру допомоги бездомним жінкам і матерям з дітьми в Бидгощі, Центру допомоги бездомним чоловікам у Бидгощі та Спільної комори Jadłodzielnia Bydgoszcz.