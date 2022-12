Bydgoszcz i Toruń wyłączają świąteczne iluminacje. Akcja solidarności z Ukrainą

Bydgoszcz i Toruń przyłączają się do międzynarodowej akcji „Light Up Ukraine". W obu miastach w środę (21 grudnia) wieczorem na godzinę zgasną świąteczne iluminacje.

- W środę wieczorem w znanych miejscach na całym świecie wyłączone zostaną iluminacje świąteczne w geście solidarności z narodem Ukrainy, który w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną zmuszony jest żyć bez światła – poinformowało MSZ w Kijowie. Celem akcji „Light Up Ukraine” jest zebranie 10 mln dolarów na zakup agregatów prądotwórczych dla ukraińskich szpitali. - W nadchodzącym okresie świątecznym, kiedy każda ulica na całym świecie oświetlona jest lampkami bożonarodzeniowymi, Ukraina doświadcza najtrudniejszego okresu wojny z Rosją – wyjaśnia resort dyplomacji.W Polsce do akcji włączają się Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Olsztyn oraz Bydgoszcz i Toruń. W mieście nad Brdą w godz. 20.00-21.00 wyłączone zostaną iluminacje ratusza na Starym Rynku, Młynów Rothera oraz pylonu Mostu Uniwersyteckiego, z kolei w Toruniu - iluminacja mostu drogowego im. Piłsudskiego.Akcja „Light Up Ukraine” odbędzie się także m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i Francji.