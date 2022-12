Mieszkańcy nie zapłacą więcej za wywóz śmieci. Budżet Grudziądza uchwalony

Trzynaście osób było za planem finansowym, sześć przeciwko. Budżet Grudziądza na przyszły rok został przyjęty przez radnych podczas środowej sesji.

– To budżet trudny, ale ambitny – mówił podczas sesji Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Obecne czasy są niestabilne i nieprzewidywalne. Jeszcze niedawno walczyliśmy z pandemią. Kolejnym trudnym doświadczeniem była i nadal jest wojna w Ukrainie. Skutki tego konfliktu wszyscy odczuwamy i ma to ogromne przełożenie na finanse miasta.Plan finansowy Grudziądza zakłada dochody w wysokości ponad 743 mln zł, a wydatki na poziomie 722 mln zł. Z dokumentu wynika, że samorząd zaplanował nadwyżkę budżetową w wysokości 22 mln zł. – W rezultacie możemy sobie pozwolić na rozwojowy budżet. Sprzyja temu stosunkowo niski poziom zadłużenia Grudziądza w stosunku do innych miast – podkreślał prezydent.Radni zdecydowali również, że mieszkańcy nie zapłacą więcej za wywóz śmieci - cena w 2023 roku nie zmieni się, nadal będzie wynosić 28 zł od osoby. Możliwe straty finansowe w gospodarce odpadami pokryje samorząd z własnego budżetu.