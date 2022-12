Zaginął Remigiusz Kołpacki z Grudziądza. Policja go szuka i prosi o wsparcie

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu poszukują zaginionego Remigiusza Kołpackiego i proszą o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Mężczyzna ostatni raz był widziany w środę (14 grudnia).

34-latek 14 grudnia 2022 r. wyszedł z miejsca zamieszkania swojej matki na Osiedlu Tarpno i dotąd nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Funkcjonariusze apelują do osób, które widziały zaginionego lub posiadają informację o miejscu jego przebywania o pilny kontakt.Rysopis: wzrost 185 cm, krępa budowa ciała, włosy krótkie koloru ciemny blond, oczy piwne.Znaki szczególne: tatuaż lewa strona szyi z napisem „Chill your mind”.W dniu zaginięcia mężczyzna ten ubrany był w czapkę z daszkiem, kurtkę koloru czarnego, spodnie jeansowe lub dresowe koloru ciemnego, buty sportowe koloru ciemnego.Funkcjonariusze proszą o zwrócenie uwagi na osoby o wskazanym rysopisie i wizerunku.W przypadku napotkania zaginionego proszę poinformować najbliższą jednostkę policji lub dzwoniąc do dyżurnego KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 221/222. Informacje można też przekazać bezpośrednio do Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 351 lub pod numer alarmowy 112.