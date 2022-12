Od nowego roku zostaną wprowadzone zmiany w programie „Czyste Powietrze". Najważniejsze to podwyższenie progów dochodowych i zwiększenie wysokości dotacji.

- Podniesienie progów dofinansowania - mamy trzy podstawowe progi - czyli z 30 proc. na 50% dofinansowania w progu podstawowym, w podwyższonym z 60 proc. do 80 proc., a w tym najwyższym progu z 90 aż do 100 proc. wartości inwestycji. Wzrasta także maksymalna kwota, o którą można się ubiegać i będzie to ponad 136 tys. zł. Zmienia się też próg dochodowy. Do tej pory było 100 tys. zł a będzie teraz 135 tys. zł - taki będzie próg wejścia do programu - mówi Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.Zmiany zaczną obowiązywać od 3 stycznia. Szczegóły można znaleźć na stronie czystepowietrze.gov.pl. Program będzie realizowany do 2029 roku.Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.