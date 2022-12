Od nowego roku zostaną wprowadzone zmiany w programie „Czyste Powietrze'. Najważniejsze to podwyższenie progów dochodowych i zwiększenie wysokości dot…

Ponad 25 mln zł - tyle od 2010 do 2020 roku kosztowała Toruń organizacja zawodów Grand Prix na żużlu. Dotychczas Miasto odmawiało ujawnienia kwot, powołując…

Cukier, mąka, kasza - to niektóre produkty pierwszej potrzeby, które znalazły się w paczkach przygotowanych przez Caritas Diecezji Bydgoskiej. Pomoc otrzymały…

2022-12-20, godz. 17:57

Jadłodzielnia w postaci szafy z lodówką - to sposób na to, by nie marnować żywności i dzielić się nią z osobami w potrzebie. Kolejny taki punkt w regionie…

» więcej