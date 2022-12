Każdy może podzielić się żywnością! Jadłodzielnia w Inowrocławiu otwarta

Jadłodzielnię otwarto w kampusie WSG, przy ul. Świętokrzyskiej 6/fot. Marcin Glapiak

Jadłodzielnia w postaci szafy z lodówką – to sposób na to, by nie marnować żywności i dzielić się nią z osobami w potrzebie. Kolejny taki punkt w regionie otwarto przy inowrocławskim oddziale Wyższej Szkoły Gospodarki.

– Od dzisiaj dzielimy się naszą żywnością z mieszkańcami Inowrocławia. W Bydgoszczy mamy już sześcioletnie doświadczenie – i, uwierzcie państwo, ta szafa będzie [tu] za tydzień, za miesiąc, za rok – mówiła podczas uroczystości otwarcia Agnieszka Walczak-Beszczyńska, prorektor ds. rozwoju filii WSG w Bydgoszczy. – My pracownicy mamy też dyżury, żeby pilnować, żeby ta żywność była cały czas atrakcyjna, bo to nie ma być miejsce na odpadki – podkreśliła.



To już kolejna jadłodzielnia prowadzona przez WSG. Będzie czynna 24 godziny na dobę.

– W środku mamy lodówkę, w której przechowujemy rzeczy wymagające określonej temperatury, a w drugiej części są półeczki, gdzie możemy umieścić różne produkty pasteryzowane, owoce, warzywa, ciasto – tłumaczyła Grażyna Sipińska, prodziekan Kolegium Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu.



Jadłodzielnia mieści się w kampusie uczelni, przy ul. Świętokrzyskiej 6.



– Do jadłodzielni można przynieść żywność w myśl zasady „przynieś to co sam/a chciał(a)byś zjeść” (wyjątek stanowią produkty zawierające surowe jajka, mięso i alkohol) – informuje WSG. W środku znajdują się także naczynie jednorazowe. Inicjatorzy utworzenia punktu zachęcają mieszkańców, aby dzielili się swoimi potrawami i produktami nie tylko w okresie świątecznym.