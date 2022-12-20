Хворих на грип в провінції стає все більше. В основному заражаються діти

Все більше і більше з нас хворіє. Кількість хворих на грип значно зросла.

Державний санітарний інспектор у Торуні закликає до обережності та дотримання правил безпеки. За тиждень з 8 по 15 грудня в Торуньському повіті на грип та грипоподібні захворювання захворіло 4458 осіб. Це більш ніж удвічі порівняно з тижнем з 1 по 7 грудня, коли було зафіксовано 1905 випадків. Грип передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі та сморканні. Його симптоми включають лихоманку, озноб, м'язовий, суглобовий і головний біль, слабкість, біль у горлі та нежить. Розвивається від одного до чотирьох днів. Фахівці рекомендують прикривати ніс і рот під час чхання та кашлю, регулярно мити руки, дотримуватися дистанції, уникати скупчення людей та носити маску в громадських місцях.Різдвяний трамвай курсуватиме в Торуні до Різдва. На маршруті лінії No1 можна подорожувати у атмосфері колядок. Трамвай прикрашений атрибутами Святого Миколая, оленями та вогниками, на вікнах висять побажання та з колонок лунають різдвяні пісні. З розкладом можна ознайомитися на сайті mzk-torun.pl, натиснувши на «одиницю» із зображенням голови Святого Миколая.