2022-12-20, 12:16 Redakcja
Хворих на грип в провінції стає все більше. В основному заражаються діти
Все більше і більше з нас хворіє. Кількість хворих на грип значно зросла.
Різдвяні базари, різдвяні вечірки. Так виглядають вихідні в області
Різдвяний трамвай курсуватиме в Торуні до Різдва. На маршруті лінії No1 можна подорожувати у атмосфері колядок. Трамвай прикрашений атрибутами Святого Миколая, оленями та вогниками, на вікнах висять побажання та з колонок лунають різдвяні пісні. З розкладом можна ознайомитися на сайті mzk-torun.pl, натиснувши на «одиницю» із зображенням голови Святого Миколая.