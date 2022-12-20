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2022-12-20, 12:16 Redakcja

Хворих на грип в провінції стає все більше. В основному заражаються діти

Особливо небезпечний грип для людей похилого віку, але зараз частіше хворіють люди віком від 15 до 64 років. Pixabay
Особливо небезпечний грип для людей похилого віку, але зараз частіше хворіють люди віком від 15 до 64 років. Pixabay
Все більше і більше з нас хворіє. Кількість хворих на грип значно зросла.

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Державний санітарний інспектор у Торуні закликає до обережності та дотримання правил безпеки. За тиждень з 8 по 15 грудня в Торуньському повіті на грип та грипоподібні захворювання захворіло 4458 осіб. Це більш ніж удвічі порівняно з тижнем з 1 по 7 грудня, коли було зафіксовано 1905 випадків. Грип передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі та сморканні. Його симптоми включають лихоманку, озноб, м'язовий, суглобовий і головний біль, слабкість, біль у горлі та нежить. Розвивається від одного до чотирьох днів. Фахівці рекомендують прикривати ніс і рот під час чхання та кашлю, регулярно мити руки, дотримуватися дистанції, уникати скупчення людей та носити маску в громадських місцях.

Різдвяний трамвай курсуватиме в Торуні до Різдва. На маршруті лінії No1 можна подорожувати у атмосфері колядок. Трамвай прикрашений атрибутами Святого Миколая, оленями та вогниками, на вікнах висять побажання та з колонок лунають різдвяні пісні. З розкладом можна ознайомитися на сайті mzk-torun.pl, натиснувши на «одиницю» із зображенням голови Святого Миколая.
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