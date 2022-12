Dramat na drogach i chodnikach! Lodowisko! Ostrzeżenie dla regionu!

Uwaga kierowcy i spacerowicze - na ulicach regionu „szklanka". Pada marznący deszcz. - Pogoda powinna skłonić wszystkich do ostrożności - apeluje asp. sztab. Piotr Duziak z KWP w Bydgoszczy.

Takiej ślizgawicy nie spodziewał się chyba nikt. W poniedziałek, około godz. 19:00 chodniki w centrum Bydgoszczy zamieniły się w lodowisko, w zasadzie nie do przejścia dla w miarę sprawnego człowieka, a dla osób starszych, niepełnosprawnych - zabójcze.Grupki pieszych przemieszczały się bokiem jezdni, której nawierzchnia jest względnie porozjeżdżana przez auta. Najgorzej jest przy wejściach do budynków, gdzie woda kapie z rozmaitych daszków.Korporacje taksówkowe przeżywają oblężenie, pewnie wielu kierowców nie wyjechało do pracy w obawie przed stłuczkami, o których zgłoszeń jest coraz więcej...Około godz. 22:30 GDDKiA podała, że na drogach krajowych pracowało 640 pojazdów do zimowego utrzymania, a wszystkie drogi krajowe miały być o tej porze przejezdne. Co do chodników, ich stan zależy od prywatnych administratorów budynków i od ZDMiKP...GDDKiA przekazała też, że deszcz pada na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego.Po godz. 23:00, została odblokowana DK nr 25 w Orzełku (kujawsko-pomorskie), gdzie w poniedziałek wieczorem trasę blokował tir przewożący świnie. Auto wjechało częściowo do rowu. Nikt nie został ranny. Do zdarzenia doszło na 81. kilometrze tej trasy na odcinku pomiędzy Człuchowem i Sępólnem Krajeńskim.- Przyczepa ciągnięta przez samochód ciężarowy volvo na łuku drogi zsunęła się do rowu i przechyliła. Pojazd był na drodze, a przyczepa w rowie. Tir przewoził trzodę chlewną - poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Krzysztof Przytarski.Przyczyną tego wypadku mogły być ciężkie warunki drogowe panujące w kujawsko-pomorskim.Do niebezpiecznego zdarzenia doszło także tego wieczoru w Przyłubiu, gdzie dachował samochód osobowy, którym podróżowały dwie osoby. Jedna z nich wymagała udzielenia pierwszej pomocy. Na miejscu działali strażacy z JRG SP PSP w Bydgoszczy i OSP Solec Kujawski.