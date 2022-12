Golub-Dobrzyń ma centrum rehabilitacji i opieki. Na razie jest jedyne w regionie! [wideo]

14 osób wymagających fachowej opieki i rehabilitacji znalazło miejsce w pierwszym w województwie kujawsko-pomorskim Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym. Powstało w Golubiu-Dobrzyniu.

Budowa i wyposażenie centrum kosztowało niemal 4 mln zł. Otwarte zostało w październiku, a w poniedziałek (19 grudnia) odwiedziła je minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.- Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przede wszystkim w sercu swoich działań i polityki społecznej stawia rodzinę i wsparcie osób niepełnosprawnych - mówi minister Marlena Maląg.W podobnym duchu wypowiada się Franciszek Gutowski, starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego. - Jeżeli chodzi o kwestie społeczne, to bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój mieszkańców, na zabezpieczenie ich najważniejszych potrzeb. Gdybyśmy mieli trzy takie placówki, to na pewno wszystkie byłyby zapełnione.Jak podaje Iwona Lewandowska, kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu, placówka przeznaczona dla 14 osób świadczy usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne. Podopieczni mają również dostęp do terapii zajęciowej i psychologa.Minister Maląg towarzyszyli na miejscu wiceminister Anna Gembicka oraz poseł Jan Krzysztof Ardanowski.Więcej w relacji Roberta Erdmanna.