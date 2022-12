Budżet województwa uchwalony. Najwięcej pieniędzy pochłoną drogi i kolej

Prawie miliard 900 mln zł po stronie wydatków i miliard 800 mln zł po stronie dochodów. Tak wygląda przyjęty przez radnych budżet województwa na przyszły rok. Radni Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw. - To rozdęty budżet - ocenia przewodniczący klubu PiS Michał Krzemkowski. Marszałek Piotr Całbecki jest innego zdania.

- To nie powinien być rok realizowania na łapu - capu inwestycji, których się nie udało zrealizować wcześniej - ocenia radny Michał Krzemkowski (PiS). - Dlatego ten budżet jest bardzo duży po stronie dochodów, bardzo duży po stronie wydatków, ale, niestety, w naszym przekonaniu jest to budżet nierealny do wykonania. Na pewno brakuje nam w tym budżecie inwestycji kolejowych.- To będzie dobry budżet na trudne czasy - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.- Rosną dochody, mamy przygotowane inwestycje do realizacji. Cieszę się przede wszystkim, że z tego miliarda 786 mln złotych zł, blisko 48 procent przeznaczonych będzie właśnie na inwestycje i remonty. Takiego rekordowego budżetu inwestycyjnego do tej pory nie było - mówi marszałek.Najwięcej pieniędzy pochłoną inwestycje w drogi i kolej.W czasie obrad radni ustanowili też rok 2023 rokiem Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin i 480. rocznicę jego śmierci. Sejmik nadał też honorowe obywatelstwo regionu pierwszej damie polskiej piosenki, urodzonej w Papowie Biskupim Irenie Santor.Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.