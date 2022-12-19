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Leszczyńskiego
2022-12-19, 12:22 Redakcja

Документальний проект про війну в Україні. Дебати з експертами

Війна в Україні/фото. PAP, EPA
Війна в Україні/фото. PAP, EPA
Міський Центр Культури у Бидгощі розпочинає роботу над документальним проєктом про війну в Україні. Його частиною стануть дебати за участю експертів та аудиторії.

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Перші відбудуться 20 грудня о 19:00 в Cafe Szpulka МЦК за вул. Marcinkowskiego.

Як пишуть організатори, майже рік ми живемо в оточенні образів війни. Однак вони фільтруються через ЗМІ, пропаганду, свідчення очевидців і соц мережі. Чи суть у тому, щоб сказати те, що є насправді? Наскільки образи цієї війни, що дійшли до нас, відображають її справжнє обличчя? Наскільки сьогоднішні ЗМІ моделюють (спотворюють?) цей образ?

Документальний проєкт МЦК – це спроба описати та осмислити три аспекти:
– війна як культурне і, можливо, навіть філософське питання,
– ядерна загроза, яка раптово повернулася як тривожна реальність після багатьох років спокою
– міграція, наслідки якої Польща та поляки відчули сильніше, ніж усі європейські країни.

Ці питання будуть на дебатах. Експерти: Агнєшка Ліхнерович – одна з найкращих польських журналістів, що спеціалізується на міжнародній тематиці, кореспондент Радіо Ток ФМ, лауреат премії Ришарда Капустинського, Олег Білецький – журналіст каналу «Україна24», який після початку війни став одним із найчастіших українських гостей-журналістів у польських медіа, та Томаш Шерсень – антрополог культури, фотограф, есеїст, співробітник Інституту мистецтв Польської академії наук, автор книги «Усі війни світу» (нагороджена Головною премією ACADEMIA 2022 за найкращу наукову публікацію). Вхід вільний.
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