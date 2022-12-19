Документальний проект про війну в Україні. Дебати з експертами

Міський Центр Культури у Бидгощі розпочинає роботу над документальним проєктом про війну в Україні. Його частиною стануть дебати за участю експертів та аудиторії.

Перші відбудуться 20 грудня о 19:00 в Cafe Szpulka МЦК за вул. Marcinkowskiego.Як пишуть організатори, майже рік ми живемо в оточенні образів війни. Однак вони фільтруються через ЗМІ, пропаганду, свідчення очевидців і соц мережі. Чи суть у тому, щоб сказати те, що є насправді? Наскільки образи цієї війни, що дійшли до нас, відображають її справжнє обличчя? Наскільки сьогоднішні ЗМІ моделюють (спотворюють?) цей образ?Документальний проєкт МЦК – це спроба описати та осмислити три аспекти:– війна як культурне і, можливо, навіть філософське питання,– ядерна загроза, яка раптово повернулася як тривожна реальність після багатьох років спокою– міграція, наслідки якої Польща та поляки відчули сильніше, ніж усі європейські країни.Ці питання будуть на дебатах. Експерти: Агнєшка Ліхнерович – одна з найкращих польських журналістів, що спеціалізується на міжнародній тематиці, кореспондент Радіо Ток ФМ, лауреат премії Ришарда Капустинського, Олег Білецький – журналіст каналу «Україна24», який після початку війни став одним із найчастіших українських гостей-журналістів у польських медіа, та Томаш Шерсень – антрополог культури, фотограф, есеїст, співробітник Інституту мистецтв Польської академії наук, автор книги «Усі війни світу» (нагороджена Головною премією ACADEMIA 2022 за найкращу наукову публікацію). Вхід вільний.