Nauczą posługiwać się bronią i udzielać pierwszej pomocy. „Trenuj z wojskiem w ferie"

Mieszkańcy regionu będą mogli poprawić swoją kondycję fizyczną ćwicząc z żołnierzami. Rozpoczął się nabór do drugiej edycji akcji pod hasłem „Trenuj z wojskiem w ferie". W naszym regionie zajęcia prowadzone będą w Bydgoszczy, Toruniu i w Grudziądzu.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

- Chcemy przeszkolić jak najwięcej osób w zakresie podstawowych umiejętności - obsługi broni, pomocy medycznej, by właściwie odnaleźć się w sytuacji kryzysowej - mówił Mariusz Błaszczak - wicepremier, szef MON podczas inauguracji drugiej edycji projektu „Trenuj z wojskiem w ferie". Pierwsza edycja programu spotkała się z dużym zainteresowaniem - chętnych było więcej niż miejsc. Dlatego liczba miejsc w drugiej edycji została zwiększona o 100 procent - z 4 do 8 tysięcy. - Jesteśmy przygotowani na to, aby w treningach wzięło udział ponad osiem tysięcy chętnych w 31 garnizonach w całej Polsce - zapewnił szef MON.Jak przekazał, zajęcia trwają osiem godzin i będą zorganizowane w soboty, począwszy od połowy stycznia aż do końca lutego - wtedy, gdy w poszczególnych województwach trwać będą ferie zimowe. Szkolenia będą bezpłatne; w trakcie ćwiczeń przewidziano także wyżywienie. Podczas zajęć wojskowi instruktorzy nauczą m.in., jak posługiwać się bronią, pokażą jak zakładać maskę, czy przekażą podstawy przetrwania i udzielania pierwszej pomocy medycznej.W szkoleniach będą mogli wziąć udział także uczniowie, zaproszone są wszystkie osoby w wieku od 15 do 65 lat; w przypadku osób nieletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów. - Zapraszamy do tego, żeby wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego przejść podstawowe ćwiczenia - powiedział wicepremier. - Nie ukrywamy, że chcielibyśmy zachęcić tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali, co chcą robić w przyszłości, żeby poprzez tego rodzaju ćwiczenia, jednodniowe ćwiczenia, zachęcić ich do służby w Wojsku Polskim - mówił szef MON. Jak dodał, po pierwszej edycji programu przeprowadzono ankietę, w której 98 proc. respondentów oceniło, że ćwiczenia spełniły ich oczekiwania.Aby wziąć udział w programie, wystarczy zgłoszenie do jednostki wojskowej. Imię i nazwisko można podać emailem, przez telefon, komunikator, media społecznościowe lub zgłosić się osobiście. Nabór trwa do 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie. Wojsko zapewnia wyżywienie i ubezpieczenie.W Kujawsko-Pomorskiem nabór prowadzą:- 1. Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy - email: 1blog.press@ron.mil.pl 1blog.kancelaria@ron.mil.pl; tel. 261 411 217;- Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu - email: d.chyla@ron.mil.pl; tel. 885 210 066;- Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu - email: cswot.rzecznik@ron.mil.pl; tel. 887 336 473;- Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu - email: cslog.poc@ron.mil.pl; tel. 261 482 727.