Harcerze zaprosili kombatantów na wigilię. „Gwiazdka dla Bohatera” w Bydgoszczy

Harcerze spotkali się w Bydgoszczy ze starszymi od siebie prawie o wiek żołnierkami i żołnierzami z naszego regionu.

Bydgoskie Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL przygotowało dla kombatantów „Gwiazdkę dla Bohatera”. W jednej z restauracji młodzi ludzie wystawili jasełka, a wcześniej upiekli ponad tysiąc pierników i przygotowali paczki. – Dwa tygodnie już ćwiczymy, żeby przedstawienie wyszło idealnie. Będzie Maryja z Józefem i wszystkie inne tradycyjne role, tylko trochę zmienione, bo uwspółcześnione – mówili harcerze. – Gościmy szanownych kombatantów, co jest dla nas przeogromną radością. To są ostatnie chwile, kiedy możemy zasiąść do wspólnego stołu. Jest wzruszenie i duże emocje, ogromny szacunek i wdzięczność, że te osoby przyjęły nasze zaproszenie.Wśród gości była m.in. przyjaciółka harcerzy – Pani Elżbieta Grzywacz, matka chrzestna ich sztandaru. – Przywieźli mnie na tę uroczystość. Cieszę się z tego bardzo, bo zwykle człowiek siedzi w czterech ścianach – mówiła. – Wcześniej dzwonili i namawiali: „Ciociu, przyjedź. Będziesz miała trochę rozrywki”.Na spotkanie mogło dotrzeć 10 z 40 zaproszonych starszych osób. Do pozostałych – z Jabłonowa, Torunia, Grudziądza i Bydgoszczy – zawiezione zostaną przygotowane przez harcerzy prezenty. W paczkach znajdzie się to, czego chcieli kombatanci – m.in. suplementy wspomagające pamięć, lokówka, ciepłe rękawice czy telefon z dużymi literami. Jednym z gości spotkania był biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk.