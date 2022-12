Studenci prawa otrzymali swoją „salę sądową”. PANS we Włocławku chce uczyć poprzez praktykę

Tak wygląda sala sądowa przygotowana przez PANS we Włocławku. Fot.: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku/Facebook

Kandydaci na lotników trenują w symulatorach – wiernych kopiach kabin samolotów. Również i przyszli prawnicy będą mieli swój „symulator”. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku przygotowała dla studentów prawa specjalną salę dydaktyczną, która odzwierciedla sądową salę rozpraw.

Sylwia Zalewska z rektoratu włocławskiej uczelni wyjaśniła, że dzięki temu studenci będą mogli uczyć się przyszłego zawodu również poprzez praktykę. – Nasza sala dokładnie odwzorowuje sale, jakie znajdziemy w sądzie. Jest ława oskarżonych, miejsca dla świadków, sędziów, protokolantów itd. Wszystko po to, by nasi studenci byli doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy – dodała Zalewska.Studia prawnicze w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku trwają pięć lat, kończą się uzyskaniem stopnia magistra prawa i są bezpłatne.