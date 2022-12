Uczył się tam Słowacki, teraz szkoła służy uchodźcom. Bydgoska fundacja chce kupić placówce agregat prądotwórczy

Dzieci chowające się w szkole potrzebują regularnego dostępu do prądu. Fot.: fundacjaskarbowości.pl

Bydgoska Fundacja Skarbowości apeluje o pomoc w zakupie agregatu prądotwórczego dla liceum w Krzemieńcu na Ukrainie. Szkoła, w której uczył się kiedyś Juliusz Słowacki, po rosyjskiej agresji zbrojnej stała się miejscem schronienia dla 400 osób z terenów objętych bezpośrednimi walkami.

Wśród uciekinierów jest prawie 300 dzieci, w tym 30 sierot. Na wspomniany agregat o mocy 75 kilowatów bydgoska fundacja im. Jana Pawła II zgromadziła już 70 tysięcy złotych. Na zakup potrzeba jeszcze 30 tysięcy – powiedział Sławomir Dworski, prezes organizacji.– Generator takiej mocy nie tylko pozwoli ogrzać liceum, ale pozwoli na normalne funkcjonowanie, a to potrzebne, gdyż placówka realizuje uchodźcom podstawowe czynności. Generator da też możliwość rezerwy energetycznej – dodał Dworski.Fundacja Skarbowości planuje także wysłać do krzemienieckiego liceum 300 zimowych kurtek. Do tej pory udało się pozyskać pieniądze na 100. Mile widziane są darowizny finansowe, a także zabawki i słodycze. Więcej na fundacjaskarbowosci.pl/serce-dla-ukrainy