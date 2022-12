Trzy bydgoskie kładki znów dostępne dla pieszych. Remonty zakończone

Most Kiepury przy Operze Nova/fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Po remontach bydgoscy drogowcy udostępnili dla pieszych trzy kładki: most Kiepury przy Operze Nova, kładkę przez Stary Kanał Bydgoski w ciągu ul. Czarna Droga przy śluzie nr V i kładkę przez Brdę w rejonie ul. Opławiec.

Stalowa konstrukcja mostu Kiepury została zabezpieczona, wzmocniono także jego poszczególne elementy. – Musiały one zostać dostosowane do nowego deskowania. Belki są teraz ułożone w poprzek, a nie jak dotychczas wzdłuż kładki. Dzięki temu konstrukcja będzie trwała i szybciej będzie z niej spływać woda – informuje Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.Kładka przez Stary Kanał Bydgoski zyskała zabezpieczenie antykorozyjne, stylowe balustrady i nową nawierzchnię. Z kładki przez Brdę w rejonie ul. Opławiec zniknęły schody, wykonano nasyp, przeprowadzono prace brukarskie.Drogowcy zapowiadają, że przy wszystkich trzech kładkach będą jeszcze prowadzone drobne prace porządkowe, „ale już przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych”.Z kolei gruntowny remont mostu Esperanto przy Torbydzie potrwa mniej więcej do końca stycznia.