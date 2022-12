Ułatwienie dla mieszkańców Dragacza. Przystanek PKP przywrócony

Wielu mieszkańców Dragacza dojeżdża do Grudziądza do szkoły lub pracy/fot. Marcin Doliński

Po kilkunastu latach przerwy pociąg relacji Laskowice – Grudziądz znowu zatrzymuje się na stacji PKP w Dragaczu w powiecie świeckim. To ułatwienie dla mieszkańców, którzy bez problemu dojadą teraz do szkoły i pracy w stutysięcznym Grudziądzu.

O ponowne uruchomienie przystanku zabiegała Dorota Krezymon, wójt gminy Dragacz.



– Od siedmiu lat jestem wójtem i od siedmiu lat piszę prośby do pana marszałka. W końcu po siedmiu latach uzyskałam pozytywną odpowiedź i bardzo się z tego cieszymy – mówi.

– Warto wspomnieć, że właściwie wszystkie miejscowości położone wzdłuż wału są wykluczone transportowo. Przystanek PKP w Dragaczu umożliwi wielu osobom przesiadkę, dotarcie do Grudziądza. To będą zarówno ci, którzy jeżdżą do pracy, jak i ci, którzy jeżdżą do szkoły – dodaje.



Dojazd do Grudziądza zajmuje z Dragacza cztery minuty.