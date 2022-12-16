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2022-12-16, 12:31 Redakcja

Різдвяні базари, різдвяні вечірки. Так виглядають вихідні в області

41 / 5 000 Wyniki tłumaczenia Wyniki tłumaczenia Різдвяний ярмарок у Бидгощі/фото. Архіви
41 / 5 000 Wyniki tłumaczenia Wyniki tłumaczenia Різдвяний ярмарок у Бидгощі/фото. Архіви
Святкові Ярмарки, різдвяні зустрічі - такі вихідні намічаються в
регіоні.

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Перед нами вихідні, а тому розповідаємо куди піти і що коїться у регіоні.

На Фордоні розпочинається 2-й Академічний різдвяний ярмарок. На всіх, хто відвідає університетське містечко за адресою вул. Kaliskiego чекає багато розваг - живі концерти, показ калістеніки, ігри для дітей та кулінарні шоу з дегустацією страв. Гості зможуть зустрітися зі Святим Миколаєм, подивитися різдвяне світлове шоу, відвідати кіоски з регіональними делікатесами, прикрасами та виробами. Ярмарок триватиме до неділі.

У суботу в бидгоській базиліці св. Wincentego a Paulo відбудеться Вікентійський Святвечір для самотніх, бідних та біженців. Організатори запрошують о 13:00.

У Торуні на Новоміський площі встановили Різдвяні ясла. Це одна з найбільших вистав у Польщі. Всередині знаходиться 25 скульптур у натуральну величину. Інсталяція працюватиме до 6 січня. Торуньські хори, музичні оркестри та парафіяльні групи колядуватимуть біля вертепу.

У неділю Ринкова площа в Іновроцлаві перетвориться на святковий закуток. Ви зможете придбати ялинкові прикраси, пряники та мед. Буде безкоштовна карусель та сцена з троном Святого Миколая. Крім того, крижаний замок, святкові фоторамки, анімації для дітей. З'являться також мото-Миколаї з солодкими подарунками. У програмі є різдвяний спектакль.
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